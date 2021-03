De politie van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft woensdag gezegd paraat te staan om 'alle bedreigingen' te beantwoorden. Ze waarschuwt daarbij voor het 'mogelijke plan van een militie' om donderdag de zetel van het Amerikaanse Congres aan te vallen. Die was op 6 januari al het mikpunt van een aanval door pro-Trumpbetogers. Daarbij vielen vijf doden.

'We hebben informatie in handen gekregen die wijst op een mogelijk plan van een militie om op 4 maart het Capitool binnen te dringen', schrijft de politie in een persbericht. Aanhangers van de complotbeweging QAnon geloven dat Donald Trump op 4 maart wordt ingezworen voor een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten.

In de VS zijn inmiddels ruim 270 mensen aangeklaagd in verband met de aanval op het parlementsgebouw op 6 januari.

