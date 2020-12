Het Amerikaanse Congres heeft vrijdag definitief een budget van 740,5 miljard dollar voor defensie in 2021 goedgekeurd, ondanks een vetodreiging van president Donald Trump.

Door de immense meerderheid bij de stemming in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, overleeft de wet een eventueel veto van Trump.

De tekst was dinsdag al in het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, met een overweldigende meerderheid goedgekeurd. In de Senaat, met een Republikeinse meerderheid, stemde nu meer dan twee derde (84 - 13) voor het budget. Met beide stemmingen is in beide huizen van het Congres de 'super majority' bereikt die vereist is om een eventueel presidentieel veto te omzeilen.

Trump is gekant tegen een bepaling die een naamsverandering inhoudt voor legerbasissen die nu leiders van de Confederatie eren. De Zuidelijke staten in die Confederatie scheurden zich af van Washington om de slavernij in stand te kunnen houden. Het voornemen om die namen te veranderen is ook binnen het leger breed gedragen.

Twitter, Afghanistan

De uittredende president wil daarnaast dat een wet wordt ingetrokken die technologiebedrijven beschermt tegen aansprakelijkheid. Hij is verwikkeld in een gevecht met socialmediabedrijven over vermeende vooringenomenheid tegen conservatieven, ook al omdat vele van zijn eigen tweets tegenwoordig een waarschuwing meekrijgen omdat ze in strijd zijn met feitelijke gegevens.

De jaarlijkse financieringswet wordt beschouwd als een hoeksteen voor het Amerikaanse defensiebeleid. De wet is ook een moment van zeldzame eensgezindheid tussen Democraten en Republikeinen. Republikeinen, die anders schrik hebben tegen hun president in te gaan, die hem in meerderheid ondersteunen in zijn juridisch verzet tegen de verkiezingsuitslag, maken nu wel een vuist tegen het buitenlandse beleid van Trump. De tekst bevat immers ook maatregelen om de geplande troepenterugtrekking uit Duitsland effectief tegen te houden en een terugtrekking uit Afghanistan te bemoeilijken.

