De eerste overlegronde met de taliban is 'openhartig en professioneel' verlopen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nadat een Amerikaanse delegatie dit weekend in de Qatarese hoofdstad Doha rond de tafel zat met hooggeplaatste vertegenwoordigers van de radicaalislamitische beweging.

Voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan voerde een delegatie van de VS overleg met de huidige machthebbers in het land.

De Amerikaanse delegatie focuste zich bij de gesprekken vooral op thema's als veiligheid en terrorismedreiging, zo meldt het State Department. Ook de noodzaak tot een veilige doorgang voor Amerikaanse burgers, andere buitenlanders en Afghanen kwam aan bod. De mensenrechtensituatie was eveneens een agendapunt, onder meer de positie van vrouwen in het land.

De twee partijen spraken ook over de verstrekking van Amerikaanse humanitaire hulp, rechtstreeks aan het Afghaanse volk. Eerder kwam via Afghaanse media naar buiten dat de taliban hadden gevraagd om de vrijgave van Afghaanse financiële tegoeden.

Voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan voerde een delegatie van de VS overleg met de huidige machthebbers in het land. De Amerikaanse delegatie focuste zich bij de gesprekken vooral op thema's als veiligheid en terrorismedreiging, zo meldt het State Department. Ook de noodzaak tot een veilige doorgang voor Amerikaanse burgers, andere buitenlanders en Afghanen kwam aan bod. De mensenrechtensituatie was eveneens een agendapunt, onder meer de positie van vrouwen in het land. De twee partijen spraken ook over de verstrekking van Amerikaanse humanitaire hulp, rechtstreeks aan het Afghaanse volk. Eerder kwam via Afghaanse media naar buiten dat de taliban hadden gevraagd om de vrijgave van Afghaanse financiële tegoeden.