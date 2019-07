De oud-rechter John Paul Stevens, die 35 jaar in het Amerikaanse Hooggerechtshof zetelde, is dinsdagavond op 99-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de rechtbank bekendgemaakt.

Stevens stierf in een ziekenhuis in Florida, een dag nadat hij een herseninfarct kreeg.

De rechter werd in 1975 aangesteld door de Republikeinse president Gerald Ford. De veteraan, die had mee gestreden in de Tweede Wereldoorlog, specialiseerde zich in mededingingswetgeving. Hij sloot zich gaandeweg aan bij een groep van liberale rechters en groeide uit tot een van de belangrijkste stemmen in het land. In 1976 sprak hij zich uit voor de herinvoering van de doodstraf, al verbood hij die straf later wel voor minderjarigen en mensen met psychische problemen. In 2000 verzette hij zich tegen de beslissing van het Hooggerechtshof om de verkiezing van de Republikein George Bush als president goed te keuren in het nadeel van Al Gore. Nadat hij 35 jaar in het Hooggerechtshof zat, ging Stevens in 2010 op 90-jarige leeftijd met pensioen. Hij is de op twee na langst dienende rechter van het hoogste federale gerechtshof in de Verenigde Staten. 'Hij bracht een niet te evenaren mix van vriendelijkheid, nederigheid, wijsheid en onafhankelijkheid naar het hof', schrijft de huidige voorzitter van het Hooggerechtshof, John Roberts, in de mededeling.