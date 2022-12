VS: opnieuw beschadiging van elektriciteitsinfrastructuur, politie vreest voor campagne door extreemrechts

In de Amerikaanse staat Washington, in het noordwesten van de VS, zijn zondag vier elektrische transformatoren beschadigd. Gevreesd wordt dat het om een campagne gaat van extreemrechtse groepen. Het is in elk geval de zoveelste aanval op elektriciteitsinfrastructuur.

Door de beschadiging van de infrastructuur in de county Pierce, in een zuidelijke buitenwijk van de stad Seattle, zaten meer dan 14.000 gezinnen op kerstdag zonder stroom, zegt de lokale politie. Die opende een onderzoek, maar een verdachte kon nog niet gevat worden. In een persbericht zegt de lokale politie dat ze op dit moment niet weet of het om een gecoördineerde aanval gaat of niet. De autoriteiten lanceerden dinsdag een oproep aan burgers en bedrijven dichtbij de beschadigde infrastructuur. Er wordt hen gevraagd om de beelden van hun bewakingscamera’s te bekijken. De politie zei dat ze weet had van gelijkaardige feiten in de staat Washington, maar ook in Oregon en North Carolina.

De politie geeft geen details over de beschadigingen om geen copycats op ideeën te brengen.

De federale politie had het begin december over bedreigingen tegen het elektriciteitsnetwerk van het bedrijf Tacoma Public Utilities, eigenaar van twee van de gesaboteerde installaties. Militanten van gewelddadige extremistische groepen ontwikkelden ‘sinds 2020 of vroeger geloofwaardige en doelgerichte plannen om elektriciteitsinfrastructuur aan te vallen’, zei het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in januari in een rapport, waarover de Amerikaanse media berichtten.

Begin december vielen 45.000 gezinnen en handelszaken zonder elektriciteit in de county Moore in North Carolina na een aanval met een pistool op twee elektrische transformatoren. Een jaar eerder waren er in de staat vijf mannen aangeklaagd omdat ze aanvallen planden op elektriciteitsinfrastructuur. De vijf waren vermoedelijk lid van racistische en neonazistische discussiegroepen. Ze wilden een ‘algehele chaos’ creëren, om ‘een staat op te richten gefocust op de blanke etniciteit’, volgens de akte van beschuldiging. In Ohio pleitten drie mannen van een neonazi-beweging in februari dan weer schuldig aan het gebruik van wapens en explosieven om elektriciteitscentrales te beschadigen.