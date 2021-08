Een nieuw moratorium op uitzettingen moet huurders in de VS twee maanden ademruimte geven. Maar het biedt geen oplossing ten gronde en zal misschien niet eens standhouden: 4,7 miljoen Amerikanen blijven leven in het vooruitzicht dat ze hun woning kunnen verliezen.

Dinsdagavond werd op de trappen voor het Capitool gevierd dat het een lieve lust was. Parlementsleden Cori Bush en Alexandria Ocasio-Cortez begonnen een vreugdedansje. Er vloeiden tranen. Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat werd gefotografeerd in innige omhelzing van Cori Bush. Het was rijtje schuiven om Bush te kunnen omhelzen. Ook Nancy Pelosi, speaker van het Huis van Afgevaardigden, maakte haar gelukwensen over aan Bush. Cori Bush, links lid van het Huis van Afgevaardigden, had enkele nachten op diezelfde trappen gebivakkeerd om duidelijk te maken dat ze haar met dakloosheid bedreigde kiezers niet in de steek zou laten. Bush, 45, weet waar ze over spreekt. Als alleenstaande moeder is ze zelf enkele keren uit een woning gezet. Ze heeft maanden, met haar kinderen, in haar auto gewoond.En ze had in elk geval buit binnengesleept. Het vorige moratorium op uitzettingen was per 1 augustus afgelopen. 'Om gezondheidsredenen' werd dinsdagavond een nieuwe moratorium van twee maanden - geldig tot 3 oktober - uitgevaardigd door overheidsgezondheidsdienst CDC. Mensen in tijd van groeiend besmettingsgevaar uit hun huis zetten was geen goed idee, besliste het CDC, althans in die delen van het land met hoog of substantieel besmettingsgevaar. Het merendeel van het land wordt momenteel als gevarenzone beschouwd. De overwinning van Cori Bush en de linkervleugel van de Democraten was er een met voorbehoud.Sinds de pandemie vele huurders werkloos maakte, zijn in de VS moratoria op uitzettingen van kracht. Het eerste moratorium werd bekrachtigd door het parlement, maar sinds september vorig jaar worden moratoria uitgevaardigd door het CDC.Dat was niet naar de zin van het Hooggerechtshof dat met nipte 5-4 meerderheid besliste dat het lopende CDC-moratorium na 31 juli niet verlengd mocht worden. Volgens het Hooggerechtshof was zo'n ingreep in de huurmarkt een zaak waarover het parlement zich hoort uit te spreken. In dat parlement is er echter geen meerderheid voor een nieuw moratorium. Meer zelfs: het Huis van Afgevaardigden was voor het aflopen van het vorige moratorium met vakantie vertrokken. Dat was één van de ongerijmdheden die Bush vanop de trappen van het Capitool aan de kaak stelde: terwijl de de leden van het Huis van een vakantie genoten, vaak in een tweede verblijf, dreigden hun kiezers uit hun enige woning gezet te worden. De regering Biden besloot, mede onder druk van de campagne die Bush voerde, tot een noodingreep met het nieuwe moratorium. Waarbij president Joe Biden toegaf dat het onzeker is of het Hooggerechtshof dat nieuwe initiatief zal aanvaarden.Zelfs als het Hof dat moratorium ongemoeid laat, blijven er echter problemen.Tussen 1 en 3 augustus, toen er geen moratorium van kracht was, zijn er al uitzendingen gebeurd. Huurders en huiseigenaars zijn in de war over de gebieden waar vanaf nu wel of niet mag uitgezet worden. En zo langzamerhand beginnen huiseigenaars kopje onder te gaan, hun hypotheek niet langer te kunnen betalen, omdat ze geen huurgeld binnenkrijgen.In The New York Times citeert essayist Thomas Edsal de jongste gegevens over hoeveel mensen met dakloosheid bedreigd worden. Volgens een overheidsrapport, dat midden juli gepubliceerd werd, worden 1.401.801 volwassen bewoners zonder overheidstussenkomst 'heel waarschijnlijk' uitgezet. 2.248.120 andere huurders lopen risico op uitzetting. 345.556 mensen zullen 'heel waarschijnlijk' hun woning verliezen omdat ze hun hypotheek niet kunnen afbetalen, en 746.030 anderen lopen risico om hun huis te verliezen. Het gaat alles samen om 4,7 miljoen volwassenen die zonder ingreep van de overheid binnen de twee maanden zonder dak boven hun hoofd kunnen leven.Linkse Democraten citeren nog forsere cijfers: één op zes huurders heeft een huurachterstand die zonder moratorium tot uitzetting kan leiden. Volgens die berekening zou het gaan om 11 miljoen mensen die op termijn met uitzetting bedreigd worden. Nog een cijfer: 10 miljoen Amerikanen zijn werkloos. Zonder coronagerelateerde extra uitkeringen (die in september aflopen) en het eveneens coronagerelateerd moratorium dreigen zij en hun familie hun woning te verliezen.Er is een tweede weg uitgezet om de uitzettingen te beperken. Het Congres heeft in totaal voor 47 miljard dollar huursubsidie aan de staten overgemaakt. Die subsidie moet eigenaars schadeloos stellen voor huur die tijdens de pandemie niet wordt betaald en zo de bewoners tegen uitzetting beschermen en de eigenaars tegen grote verliezen. Het gros van dat geld is echter nog niet uitgekeerd, soms omdat staten nog niet hebben beslist aan wie ze hoeveel geld zullen toekennen, soms omdat er betwisting is over de regels. Zo wordt in bepaalde delen van het land 60 procent van de verschuldigde huur uitgekeerd op voorwaarde dat de eigenaar de rest van het achterstallige bedrag kwijtscheldt. Sommige eigenaars wijzen die regeling af, en rekenen op het Hooggerechtshof om tot uitzetting over te kunnen gaan.