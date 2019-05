Het Amerikaans ministerie van Justitie heeft bekendgemaakt dat het Noord-Koreaanse vrachtschip Wise Honest in beslag is genomen omdat het de internationale sancties tegen Noord-Korea zou geschonden hebben.

'Het is de eerste inbeslagname van een vrachtschip voor het schenden van de internationale sancties', zei een federale procureur in Manhattan, Geoffrey Berman. Hij beschuldigt Pyongyang ervan door de 'herkomst weg te moffelen' van de cargo 'tonnen steenkool te hebben uitgevoerd' en 'zware machines te hebben ingevoerd'.

Het schip met een 17.000 tonmaat is vorige maand geïntercepteerd door 'buitenlandse maritieme autoriteite', zeggen de Amerikaanse federale autoriteiten zonder verdere verduidelijkingen. Wel luidt het dat de inbeslagname via een civiele klacht is gebeurd. De Wise Honest is één van de grootste Noord-Koreaanse vrachtschepen.

De maatregel kan de spanning tussen beide landen nog doen oplopen.