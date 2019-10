De Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper, juicht het Duitse idee toe om een veiligheidszone onder internationale controle in Noord-Syrië te installeren, maar wil geen Amerikaanse troepen sturen.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper juicht het voorstel van zijn Duitse ambtsgenoot Annegret Kramp-Karrenbauer toe om een veiligheidszone onder internationale controle op te richten in het noorden van Syrië. De Verenigde Staten zullen daarvoor wel geen troepen leveren, aldus Esper donderdag in Brussel, die tegelijk ook het Turkse offensief heeft bekritiseerd.

De VS steunen het Duitse initiatief 'politiek', aldus Esper tijdens een persconferentie in Concert Noble in Brussel, georganiseerd door de Amerikaanse denktank German Marshall Fund (GMF). 'We zijn echter niet van plan grondtroepen of iets anders bij te dragen aan die operatie.' De baas van het Pentagon bestempelde het offensief van Turkije in het noorden van Syrië als 'ongerechtvaardigd'.

Volgens Esper bracht het offensief de vooruitgang van de globale coalitie tegen Islamitische Staat (IS) van de afgelopen jaren in het gedrang. Die coalitie onder leiding van de VS had hulp van Syrisch-Koerdische troepen. Turkije 'beweegt zich in de verkeerde richting', zei de minister. 'Op heel wat kwesties zien we hen dichter draaien in de orbit van Rusland dan die van het Westen', zei hij.

Esper riep de bondgenoten op het partnerschap met Turkije te versterken. 'Turkije heeft ons in een heel erge situatie gebracht', aldus nog de Amerikaanse defensieminister. Esper rechtvaardigde nog de terugtrekking van Amerikaanse militairen die in Syrië waren gelegerd in de zone waar Turkije militair zou ingrijpen. 'De Amerikaanse beslissing om minder dan 50 soldaten terug te trekken is genomen na de beslissing van Erdogan om de grens over te steken. We wilden geen 50 soldaten plaatsen tussen 15.000 soldaten en de (Koerdische) militie', zei hij.

'We gaan geen oorlog beginnen met een NAVO-bondgenoot, een goede bondgenoot sinds zijn toetreding in 1952.' Volgens hem had niemand een beter alternatief. Naar zijn zeggen is de relatie met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een alliantie geleid door de Koerdische milities, nog steeds goed.

'Ons engagement tegenover hen is niet de oprichting van een autonome staat, of hen verdedigen tegen Turkije. Dat is de harde realiteit.' De Amerikaanse NAVO-ambassadrice Kay Bailey Hutchison had woensdag op een persconferentie ook gezegd dat de VS waarschijnlijk geen rol zullen hebben in het voorstel van de Duitse minister. Naar verwachting licht Kramp-Karrenbauer haar voorstel toe tijdens de vergadering van de ministers van Defensie van de NAVO-landen, die donderdag en vrijdag plaatsvindt op het hoofdkwartier in Brussel.

