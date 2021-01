VS: minister van Binnenlandse Veiligheid stapt op

Rudi Rotthier Amerikakenner en Knack-correspondent in de Verenigde Staten

Chad Wolf, de dienstdoende minister voor Binnenlandse Veiligheid in de VS, neemt ontslag. Dat kondigt hij zelf in een brief aan. Het ontslag van de topman komt terwijl de FBI waarschuwt voor gewapende protesten in alle vijftig staten van het land.

Chad Wolf, op archiefbeeld uit september 2020