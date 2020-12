De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo laat zich niet afschrikken door de coronapandemie en is vast van plan het eindejaar net zoals altijd te vieren. Hij organiseert meerdere recepties. Voor één daarvan zijn zowat 900 mensen uitgenodigd, de dag erna is er een receptie voor 180 buitenlandse ambassadeurs.

Dat melden Amerikaanse media.

De Verenigde Staten registreerden donderdag ruim 210.000 coronagevallen in één dag, een absoluut record sinds het begin van de pandemie volgens de Johns Hopkins University. Het land telde in hetzelfde etmaal meer dan 2900 overlijdens door covid-19. Het werd een van de dodelijkste dagen sinds het begin van de pandemie.

Op de recepties van Buitenlandse Zaken worden drank en hapjes aangeboden, meldde nieuwszender CNN. Het personeel van het ministerie kreeg eerder te horen dat het beter geen bijeenkomsten voor de eindejaarsfeesten houdt en dat het van Thanksgiving tot januari zoveel mogelijk van thuis uit moet werken.

Van twee functionarissen van het departement vernam de Amerikaanse zender ook dat personeel bijna dagelijks e-mails krijgt over een covid-19-uitbraak in het gebouw. Vorige week nog moest de protocoldienst grondig gereinigd worden vanwege een mogelijk coronageval.

Een woordvoerder van het ministerie benadrukte in een mededeling aan CNN dat de recepties de coronaregels strikt zouden opvolgen en dat de gasten een mondmasker moeten dragen en afstand moeten houden.

