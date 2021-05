De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vliegt maandag naar het Midden-Oosten. De focus van de reis is zorgen dat het staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnse gebieden standhoudt.

Blinken zei op Twitter dat hij van maandag tot en met donderdag Jeruzalem, Ramallah op de Westelijke Jordaanoever, Caïro en Amman zou bezoeken om de steun van de VS te tonen en alle betrokken partijen te helpen het staakt-het-vuren te versterken. Het Witte Huis voegde toe dat Blinken de Amerikaanse toewijding aan de veiligheid van Israël tijdens de reis zal onderstrepen, evenals de inspanningen om de Amerikaanse betrekkingen met de Palestijnen te herstellen 'na jaren van verwaarlozing'. 'We willen niet dat het bloedvergieten terugkeert', zei een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'We zijn enorm opgelucht dat er een einde is gekomen aan het geweld.'

Blinken zal ook helpen bij het coördineren van de levering van noodhulp aan de Gazastrook en ervoor zorgen dat die de mensen helpt en niet Hamas. Een zending van medische apparatuur zal aankomen in Gaza via de grensovergang Kerem Shalom, aldus een woordvoerder van de Israëlische coördinator van de regeringsactiviteiten in de gebieden. De VN-Veiligheidsraad had eerder aangedrongen op snelle humanitaire hulp aan burgers in de Gazastrook.

