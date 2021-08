De Verenigde Staten 'zijn ervan overtuigd' dat Iran de dodelijke aanval op een olietanker voor de kust van Oman heeft uitgevoerd. Dat verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zondag.

'Na beoordeling van de beschikbare informatie zijn we ervan overtuigd dat Iran deze aanval uitvoerde', verklaarde Blinken in een mededeling. Washington 'overlegt met regeringen in de regio en daarbuiten over een passend antwoord', klinkt het. 'Er is geen rechtvaardiging voor deze aanval, die een patroon volgt van aanvallen en andere uitdagend gedrag', aldus nog Blinkens mededeling.

Bij de aanval op de olietanker Mercer Street kwamen donderdag twee mensen om het leven.

Het bestookte vaartuig was een Japans schip dat wordt beheerd door de Britse onderneming Zodiac Maritime. De Israëlische miljardair Ejal Ofer is de voorzitter van dat bedrijf.

Eerder hadden ook al Israël en het Verenigd Koninkrijk het regime in Teheran ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de aanval. Iran ontkent.

'Na beoordeling van de beschikbare informatie zijn we ervan overtuigd dat Iran deze aanval uitvoerde', verklaarde Blinken in een mededeling. Washington 'overlegt met regeringen in de regio en daarbuiten over een passend antwoord', klinkt het. 'Er is geen rechtvaardiging voor deze aanval, die een patroon volgt van aanvallen en andere uitdagend gedrag', aldus nog Blinkens mededeling. Bij de aanval op de olietanker Mercer Street kwamen donderdag twee mensen om het leven. Het bestookte vaartuig was een Japans schip dat wordt beheerd door de Britse onderneming Zodiac Maritime. De Israëlische miljardair Ejal Ofer is de voorzitter van dat bedrijf. Eerder hadden ook al Israël en het Verenigd Koninkrijk het regime in Teheran ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de aanval. Iran ontkent.