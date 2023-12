VS-migratiecrisis: ‘Ons systeem is gebaseerd op de realiteit van dertig jaar geleden’

‘We willen dat migratie ordentelijker verloopt. De vraag is: hoe komen we tot maatregelen die in overeenstemming zijn met de nieuwe realiteit? Ons huidig systeem is gebouwd voor een realiteit uit de jaren 1990.’



Dat zegt Colleen Putzel, die in het onafhankelijke Migration Policy Institute in Washington de gebeurtenissen aan de grens met Mexico analyseert.

Waarom de huidige toename van migranten?

Colleen Putzel: Dit is niet per se uniek voor de zuidergrens van de VS. We bevinden ons wereldwijd in een tijdperk van massamigratie. Landen kennen een ongelijk herstel na covid. Er zijn oorlogen, politieke geschillen. Klimaatverandering leidt tot migratie. De toename kan ook het gevolg zijn van vermeende of echte veranderingen inzake migratiepolitiek in de VS. Bij de huidige discussie over verstrengde asielregels in het Congres, met voorstellen waarvan we niet weten waar ze zullen uitkomen, kunnen migranten en misschien mensensmokkelaars denken dat de kansen nu beter liggen dan in de toekomst. Dat soort informatie of geruchten creëert een eb en vloed in de migratiestromen.

Wat is de rol van de smokkelaars? Regisseren zij dit?

Putzel: Het gaat om clandestiene operaties, dus heel precies is het niet te zeggen, maar ze spelen zeker een rol. De grenspolitie vreest dat de migratiestromen dienen als afleidingsmaneuver voor andere illegale activiteiten.

Er was een eerste toename in december vorig jaar toen Title 42, de wet die de grenspolitie toeliet op basis van gevaar op covid mensen terug te sturen, zou aflopen. In mei van dit jaar, toen Title 42 echt afgevoerd werd, was er een nieuwe toename. Toen installeerde de regering Biden een app, die de legale asielprocedure bevattelijk moest maken, en een procedure met migratiekantoren in de thuisregio van migranten. Heeft dat iets opgeleverd?

Putzel: De app werd en wordt duidelijk gebruikt. Dat zien we aan de grensovergangen. Ook andere programma’s uit dat pakket, en de lokale mogelijkheden, worden gebruikt. Alles samen zijn er 11.000 plaatselijke aanvragen gedaan die geleid hebben tot een legale toegang tot de VS. Dat is relatief weinig, maar het staat nog in de kinderschoenen. Maar die legale mogelijkheden leiden – om de redenen die ik eerder gaf – niet tot een vermindering van de andere grensoverschrijdingen.

Asielzoekers onder de spoorlijn van Eagle Pass, die tijdelijk niet gebruikt wordt. © Reuters

Is het bustransport van asielzoekers naar de grote steden houdbaar?

Putzel: Het probleem van het afgelopen anderhalf jaar is dat steeds meer mensen het land inkomen zonder stabiele sponsor in de VS. In het verleden werden migranten bij opvang en integratie doorgaans geholpen door zo’n sponsor. Tegenwoordig kiezen mensen zonder sponsor voor steden die ze herkennen. Dat is dan bijvoorbeeld New York. Of steden waarover ze iets positiefs hebben gehoord. Mensen zijn wettelijk vrij om te gaan waar ze willen, maar zoals het nu gaat wordt het onhoudbaar.

Is er eigenlijk een oplossing denkbaar? Dit dossier zit al minstens 15 jaar vast.

Putzel: Het idee is dat migratie ordentelijker moet verlopen. Nu zien we het tegenoverstelde, met mensen, families, die dagen in de rij staan omdat de grenspolitie overweldigd is. De vraag is: hoe komen we tot maatregelen die in overeenstemming zijn met de nieuwe realiteit. Want ons huidig systeem is gebouwd voor een realiteit die niet langer bestaat. Het kon omgaan met de realiteit uit de jaren 1990, toen men vooral te maken had met alleenstaande mannen uit Mexico. Nu gaat het vaak om families, die van overal kunnen komen.

De sleutel is dat de aanpak zich niet alleen op de grens mag concentreren. De nieuwe financiering mag niet alleen daarheen gaan. De achterstand bij de verwerking van dossiers moet aangepakt worden. De criteria moeten duidelijker worden. Het moet een totaalaanpak zijn, met een relatief snelle afwikkeling van dossiers.

De manier waarop het voorgesteld wordt, heeft ook invloed. Het overheersende verhaal is momenteel: chaos aan de grens. Je kan het ook hebben over de wereldwijde context, die voor iedereen nieuw is. Over de economische nood aan migratie. Dat is een beter verhaal dan chaos aan de grens.

Chaos die er wel is.

Putzel: Biden probeert wat te doen, maar zijn maatregelen worden vaak door rechtbanken teruggefloten. Of zijn maatregelen worden achterhaald door de nieuwe realiteit. Voor een grondige hervorming is steun van het Congres nodig. En dat is al langer een probleem. Daar was de voorbije tijd niets mogelijk.