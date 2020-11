Enkele belangrijke Amerikaanse media hebben kort na elkaar de staten Georgia en North Carolina toegekend aan respectievelijk Joe Biden en Donald Trump. De eindstand in het kiescollege komt daardoor op 306 voor Biden, 232 voor Trump.

Er zijn 270 zitjes in het kiescollege nodig om president te worden.

Onder meer de krant The New York Times en nieuwszenders MSNBC en CNN spraken zich rond dezelfde tijd uit. Ze maken wel voorbehoud voor Georgia waar een hertelling van de stemmen aan de gang is, die naar verwachting op 20 november zal worden afgerond. Als die hertelling verschillen oplevert, kan de prognose veranderen, maar de huidige voorsprong van 14.000 stemmen voor Biden volstaat om de specialistenteams van de media te overtuigen dat hij zal winnen. North Carolina toonde al langer een voorsprong voor Trump, en twijfel rond die staat is er eigenlijk al enkele dagen niet meer. Deze media hebben nu alle zitjes in het kiescollege toegekend. De officiële toekenning van staten gebeurt volgende maand.

De voorsprong van Biden in dat kiescollege is, los van de uitslag in Georgia, groot. De president-elect ligt ook ruim 5 miljoen stemmen voor op uittredend president Trump, met bijna 78 miljoen stemmen tegen bijna 72,7 miljoen. Er worden nog stemmen geteld, dus die aantallen veranderen nog.

Georgia, goed voor 16 zetels in het kiescollege, was bijna drie decennia lang een Republikeins bastion. Biden is de eerste Democraat die er kan winnen sinds Bill Clinton in 1992. In North Carolina waren 15 kiesmannen te verdienen.

Trump heeft zijn nederlaag nog niet toegegeven. Volgens hem is er op grote schaal fraude gepleegd. In verschillende staten zijn rechtszaken opgestart, maar tot dusver hebben die weinig tot niets opgeleverd.

