VS maken einde aan verplichte coronatest voor wie per vliegtuig binnenkomt

Wie met het vliegtuig de Verenigde Staten binnenkomt, zal geen negatieve coronatest meer moeten voorleggen.

Dat heeft het Witte Huis vrijdag aangekondigd.

De gezondheidsautoriteiten in de VS draaiden in december 2021 de duimschroeven aan voor wie het land wilde binnenkomen. Reden was het opduiken van de veel besmettelijker omikronvariant van het coronavirus. Iedereen ouder dan 2 jaar die vanuit het buitenland naar de VS wilde vliegen, moest een negatieve coronatest van minder dan één dag oud voorleggen, los van de vaccinatiestatus.

Dat stopt, bijna onmiddellijk. Vanaf zondag, meldt CNN, zal de test niet meer gevraagd worden. Een mondmasker is sinds april niet meer verplicht op het vliegtuig in de VS.

Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse presidentschap, Kevin Munoz, zullen de gezondheidsautoriteiten ‘in functie van de wetenschap’ en van de verspreiding van de coronavarianten blijven evalueren welke maatregelen nodig zijn. Een grote evaluatie zou na 90 dagen gebeuren.

Meerdere Europese landen beslisten eerder al geen negatieve coronatest meer te eisen voor de inscheping van internationale reizigers.

De VS registreren vandaag ruim 100.000 nieuwe covid-19-gevallen per dag, een onderschatting volgens deskundigen. Dagelijks sterven ongeveer 300 mensen aan de ziekte.