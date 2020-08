De Verenigde Staten loven een beloning van 10 miljoen dollar uit voor alle informatie over eventuele buitenlandse actoren die de presidentsverkiezingen van november zouden proberen beïnvloeden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vrijdag aangekondigd.

Iedere informatie 'die tot de identificatie of lokalisering van personen kan leiden die volgens orders van of onder controle van een buitenlandse overheid de Amerikaanse verkiezingen proberen beïnvloeden', kan een beloning tot 10 miljoen dollar opleveren, aldus Pompeo tijdens een persconferentie.

De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden uitten vorige maand nog hun bezorgdheid over een buitenlandse campagne die het op het Congres gemunt zou hebben om valse informatie te verspreiden, met als doel de presidentsverkiezingen van 3 november te beïnvloeden.

Die bezorgdheid werd ook overgemaakt aan Christopher Wray, de chef van de federale politie. Paul Nakasone, de directeur-generaal van het National Security Agency (NSA), liet toen weten dat de VS klaar zijn om op elke mogelijke cyberaanval in het kader van de verkiezingen te reageren.

Pompeo reist volgende week trouwens naar Europa voor een korte tournee doorheen Polen, Tsjechië, Slovenië en Oostenrijk. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige maand aan dat de VS duizenden in Duitsland gestationeerde militairen terugtrekt. Een deel van die soldaten wordt voortaan in Polen gelegerd.

