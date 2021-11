De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op in verband met de omstreden Duits-Russische gaspijplijn Nord Stream 2. De maatregelen treffen het in Cyprus gevestigde bedrijf Transadria, dat aan de pijplijn werkt en aan Rusland gelinkt zou zijn, en zijn schip 'Marlin', zo deelde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mee. Daarmee zijn intussen acht mensen of organisaties en zeventien schepen door sancties getroffen. Rusland noemt de sancties in strijd met het internationale recht.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken gaf aan dat de sancties in overeenstemming zijn met het aanhoudende verzet van de Amerikaanse regering tegen de pijpleiding. Die moet gas van Rusland naar Duitsland brengen. Oekraïne wordt zo omzeild, waardoor het land ook geld misloopt. Analist Mitch Jennings van het in Moskou gevestigde Sova Capital noemt de nieuwe sancties een non-event, omdat de pijpleiding sinds september afgewerkt is. De pijplijn werd ook al met gas gevuld, maar is nog niet in werking getreden. Een week geleden schortten de Duitse autoriteiten de certificeringsprocedure voor de controversiële gaspijpleiding op.

De 1.230 kilometer lange pijpleiding zal naar verwachting elk jaar 55 miljard kubieke meter aardgas van Rusland naar de Europese Unie brengen, goed voor de bevoorrading van 26 miljoen huishoudens. Nord Stream 2 is omstreden. Critici menen dat Rusland zo niet alleen meer macht over Europa krijgt, maar ook landen als Oekraïne en Polen onder druk kan zetten. De huidige gasleidingen lopen door die landen en die krijgen een vergoeding voor het vervoerde gas. Afgelopen zomer kwamen Berlijn en Washington tot een vergelijk. Dat bepaalt dat Rusland Europese sancties krijgt als het land Nord Stream 2 zou gebruiken om politieke druk uit te oefenen op Oekraïne.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken gaf aan dat de sancties in overeenstemming zijn met het aanhoudende verzet van de Amerikaanse regering tegen de pijpleiding. Die moet gas van Rusland naar Duitsland brengen. Oekraïne wordt zo omzeild, waardoor het land ook geld misloopt. Analist Mitch Jennings van het in Moskou gevestigde Sova Capital noemt de nieuwe sancties een non-event, omdat de pijpleiding sinds september afgewerkt is. De pijplijn werd ook al met gas gevuld, maar is nog niet in werking getreden. Een week geleden schortten de Duitse autoriteiten de certificeringsprocedure voor de controversiële gaspijpleiding op. De 1.230 kilometer lange pijpleiding zal naar verwachting elk jaar 55 miljard kubieke meter aardgas van Rusland naar de Europese Unie brengen, goed voor de bevoorrading van 26 miljoen huishoudens. Nord Stream 2 is omstreden. Critici menen dat Rusland zo niet alleen meer macht over Europa krijgt, maar ook landen als Oekraïne en Polen onder druk kan zetten. De huidige gasleidingen lopen door die landen en die krijgen een vergoeding voor het vervoerde gas. Afgelopen zomer kwamen Berlijn en Washington tot een vergelijk. Dat bepaalt dat Rusland Europese sancties krijgt als het land Nord Stream 2 zou gebruiken om politieke druk uit te oefenen op Oekraïne.