De Verenigde Staten nemen 7 miljard dollar Afghaans geld in beslag. Daartoe heeft president Joe Biden vrijdag een decreet ondertekend.

Dat maakte het Witte Huis bekend. De taliban, die sinds augustus vorig jaar weer aan de macht zijn in Afghanistan, hekelen de 'morele decadentie' van de VS.

Het gaat om reserves die de Afghaanse nationale bank in de VS bij financiële instellingen, waaronder de Amerikaanse centrale bank, had geparkeerd. Al het geld wordt nu geblokkeerd en moet worden doorgestort naar één rekening bij de Federal Reserve. De VS willen de helft van het geld voorbehouden voor schadevergoedingen voor met name de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen in New York van 11 september 2001. De andere helft zou naar humanitaire hulp in Afghanistan gaan. Volgens het Witte Huis zal het geld zo worden aangewend dat het niet in de handen van de taliban zou vallen.

'Diefstal'

Het gaat om een zeer ongewone en controversiële maatregel, en dat terwijl Afghanistan wordt geconfronteerd met een ernstige humanitaire crisis. Op een persconferentie erkende een hoge Amerikaanse ambtenaar dat de inbeslagname van de reserves 'juridisch ingewikkeld' is. De operatie zal dan ook verscheidene maanden in beslag nemen, gaf hij toe.

Volgens het IMF bedroegen de reserves van de Afghaanse centrale bank eind april 2021, voor de machtsovername van de taliban, zowat 9,4 miljard dollar. Het merendeel zit in het buitenland, en het grootste deel in de VS. Functionarissen van het Witte Huis benadrukken dat de Afghaanse reserves voor een groot deel van internationale en met name Amerikaanse hulp komen.

De taliban spraken vrijdag in een reactie over 'diefstal' door Washington. Woordvoerder Mohammad Naeem sprak op Twitter over 'het laagste niveau van menselijke en morele decadentie van een land en een natie'.

