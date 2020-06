Generaal Mark Milley, topgeneraal van het Amerikaanse leger, heeft in een videoboodschap afstand genomen van de actie van president Trump, die zich vorig week liet fotograferen met een bijbel, nadat hij eerder vreedzame manifestanten had laten verwijderen.

Dat meldt de krant The New York Times.

'Ik had daar niet mogen zijn', aldus Milley in een opgenomen videoboodschap voor de National Defense University. 'Mijn aanwezigheid op dat moment en in die omgeving wekte de indruk dat het leger betrokken was bij binnenlandse politiek'.

Volgens de Times is het hoogst ongebruikelijk dat een topgeneraal zich uitspreekt over actuele politieke hangijzers.

Milley, die voorzitter is van de Joint Chiefs of Staff, en dus de hoogste generaal, reageerde op gebeurtenissen die zich vorige maandag afspeelden.

President Trump poseert met een bijbel © Reuters

President Trump en diens minister van Justitie William Barr lieten toen Lafayette Square, het plein voor het Witte Huis, 'schoonvegen' door militaire politie. De manifestanten, die vreedzaam protesteerden tegen racisme en politiegeweld, werden bestookt met traangas en rubberkogels. Dat alles gebeurde terwijl de president een persbijeenkomst hield. Even later stapte de president over vrijgemaakte straten naar de St-John's kerk, die een dag eerder was beschadigd door manifestanten. Hij liet zich vergezellen door een serie militairen en werd er gefotografeerd met een bijbel in de hand.

De actie van de president tegen vreedzame manifestanten werd onder meer door de Democratische oppositie bekritiseerd. Maar ook de huidige en vorige minister van Defensie namen afstand.

