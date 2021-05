De Verenigde Staten laten weer migranten toe die mogelijk een last kunnen gaan vormen voor het zorgsysteem, omdat ze zelf niet genoeg geld hebben om de zorg te betalen. President Joe Biden heeft het besluit van zijn voorganger Donald Trump om die migranten te weren ingetrokken.

'Wij willen de zorg voor iedereen toegankelijker en betaalbaarder maken. Het weren van migranten is daar geen onderdeel van', aldus Biden in de presidentiële bekendmaking. Het gaat in dit geval om mensen die volgens de wet naar de VS mogen verhuizen, maar die niet veel geld hebben. Trump wilde met zijn besluit voorkomen dat er veel Amerikaans geld naar migranten ging. Biden heeft in zijn eerste maanden als president veel besluiten van Trump teruggedraaid. Onder meer de financiering van de grensmuur bij Mexico is gestopt.