Een Falcon 9-raket van SpaceX heeft woensdag een spionagesatelliet in een baan om de Aarde gebracht voor de Amerikaanse Space Force.

Dat heeft het National Reconnaisance Office (NRO), dat het Amerikaanse militaire satellietnetwerk ontwerp en beheert, gemeld.

De draagraket met de NROL-87-satelliet steeg op vanop de militaire basis Vandenberg in Californië, bracht de sateliet in een baan om de Aarde en keerde veilig terug, aldus het NRO. Het gaat om een model dat nog niet eerder heeft gevlogen en dat vertrok om 21.28 uur Belgische tijd.

De spionagesatelliet zou het zeeverkeer en de communicatie van de 'tegenstanders van de VS' monitoren.

Het is volgens NRO de zeventiende satelliet die gelanceerd wordt in twee jaar.

Dat heeft het National Reconnaisance Office (NRO), dat het Amerikaanse militaire satellietnetwerk ontwerp en beheert, gemeld.De draagraket met de NROL-87-satelliet steeg op vanop de militaire basis Vandenberg in Californië, bracht de sateliet in een baan om de Aarde en keerde veilig terug, aldus het NRO. Het gaat om een model dat nog niet eerder heeft gevlogen en dat vertrok om 21.28 uur Belgische tijd.De spionagesatelliet zou het zeeverkeer en de communicatie van de 'tegenstanders van de VS' monitoren.Het is volgens NRO de zeventiende satelliet die gelanceerd wordt in twee jaar.