De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar de Franse digitaks. Washington vreest namelijk dat de maatregel specifiek gericht is op Amerikaanse bedrijven, wat Frankrijk altijd heeft ontkend. Het onderzoek resulteert mogelijk in Amerikaanse tegenmaatregelen.

'De Verenigde Staten maken zich erge zorgen dat de taks op digitale diensten (...) op onrechtvaardige manier de Amerikaanse bedrijven viseert', verklaarde de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer in een communiqué. 'De president heeft de opdracht gegeven om de gevolgen van de wetgeving te onderzoeken en na te gaan of de wet discriminerend of onredelijk is, en of ze een last of een belemmering vormt voor de Amerikaanse handel.'

De Franse digitaks - ook wel aangeduid met het acroniem Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) - is een taks die van toepassing is op internetgiganten die wereldwijd een omzet draaien van minstens 750 miljoen euro, en in Frankrijk minstens 25 miljoen euro omzet halen. Hen wordt een omzetbelasting opgelegd van drie procent.

De belasting viseert inkomsten uit reclame, de verkoop van gegevens en commissies. Volgens Parijs zal een dertigtal ondernemingen moeten bijdragen. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse bedrijven, maar ook Chinese, Duitse, Spaanse en Britse bedrijven en één Frans bedrijf.

De Nationale Vergadering in Frankrijk gaf afgelopen donderdag al groen licht voor het wetsontwerp en verwacht wordt dat de tekst nu donderdag ook de goedkeuring zal krijgen in de Senaat. Frankrijk wordt daarmee op vlak van de digitaks een van de pioniers. De Franse regering mikte lang op een Europese belasting maar stuitte op heel wat tegenstand van onder andere Ierland en de Scandinavische landen, waardoor werd besloten om op eigen houtje een digitale taks in te voeren.