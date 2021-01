De protesten die zondag in verschillende steden in de Verenigde Staten waren aangekondigd zijn kleinschalig en zonder grote problemen verlopen.

De politiemacht die in de steden uit voorzorg was opgetrommeld, was in de meeste gevallen veel groter dan het aantal Trump-aanhangers dat tegen de verkiezingsuitslag kwam protesteren. De FBI had 'chatter' opgevangen over mogelijke ongeregeldheid aan de Capitolen (parlementen) van de vijftig staten van de VS. In die vijftig staten hadden plaatselijke ordemachten voorzorgsmaatregelen genomen en vaak een grote veiligheidsmacht op de been gebracht om overrompelingen te voorkomen zoals die op 6 januari in het Capitool van hoofdstad Washington te zien was. Maar de manifestaties bleven heel kleinschalig.

'Het stelde vandaag niets voor en we zijn blij dat dat zo was', zei een woordvoerder van de staat Pennsylvania, waar een mogelijk gewelddadige demonstratie verwacht werd bij het regeringsgebouw in Harrisburg.

Ook in de hoofdsteden van de andere vijftig staten was dat het geval.

Boogaloo

In Columbus, Ohio, kwamen onder meer een 25-tal zwaar bewapende leden van de extremistische anarchistische 'boogaloo'-beweging samen, meldden de plaatselijke media. Zij hopen op een tweede burgeroorlog, die het regime zal doen vallen. Ze beweerden niets te maken te hebben met Donald Trump, maar in de stad te zijn voor een pro-wapenbetoging.

Ook in Lansing in Michigan was er weinig animo voor het protest. Een klein groepje had zich daar verzameld. Sommigen droegen wapens, enkelen waren aanwezig onder de Boogaloo-noemer. 'Ik ben hier niet om geweld te plegen en ik hoop dat niemand hierheen komt om gewelddadig te zijn', zei een man op het grasveld voor het parlementsgebouw.

In een intern memo voorspelde de FBI de verwachting dat demonstraties al op zondag zouden kunnen beginnen en dat ze oor zullen gaan tot de inauguratie woensdag. Die verloopt onder extreme veiligheidsmaatregelen.

De politiemacht die in de steden uit voorzorg was opgetrommeld, was in de meeste gevallen veel groter dan het aantal Trump-aanhangers dat tegen de verkiezingsuitslag kwam protesteren. De FBI had 'chatter' opgevangen over mogelijke ongeregeldheid aan de Capitolen (parlementen) van de vijftig staten van de VS. In die vijftig staten hadden plaatselijke ordemachten voorzorgsmaatregelen genomen en vaak een grote veiligheidsmacht op de been gebracht om overrompelingen te voorkomen zoals die op 6 januari in het Capitool van hoofdstad Washington te zien was. Maar de manifestaties bleven heel kleinschalig.'Het stelde vandaag niets voor en we zijn blij dat dat zo was', zei een woordvoerder van de staat Pennsylvania, waar een mogelijk gewelddadige demonstratie verwacht werd bij het regeringsgebouw in Harrisburg. Ook in de hoofdsteden van de andere vijftig staten was dat het geval. In Columbus, Ohio, kwamen onder meer een 25-tal zwaar bewapende leden van de extremistische anarchistische 'boogaloo'-beweging samen, meldden de plaatselijke media. Zij hopen op een tweede burgeroorlog, die het regime zal doen vallen. Ze beweerden niets te maken te hebben met Donald Trump, maar in de stad te zijn voor een pro-wapenbetoging. Ook in Lansing in Michigan was er weinig animo voor het protest. Een klein groepje had zich daar verzameld. Sommigen droegen wapens, enkelen waren aanwezig onder de Boogaloo-noemer. 'Ik ben hier niet om geweld te plegen en ik hoop dat niemand hierheen komt om gewelddadig te zijn', zei een man op het grasveld voor het parlementsgebouw. In een intern memo voorspelde de FBI de verwachting dat demonstraties al op zondag zouden kunnen beginnen en dat ze oor zullen gaan tot de inauguratie woensdag. Die verloopt onder extreme veiligheidsmaatregelen.