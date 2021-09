Aan de zijlijnen van de Algemene Vergadering van de VN wordt woensdag een covid-top georganiseerd. De Amerikaanse president Joe Biden zal daar aankondigen dat de VS nog eens 500 miljoen dosissen van het Pfizer-vaccin hebben aangekocht om te verspreiden in andere landen.

Eerder kocht de Amerikaanse regering al 600 miljoen dosissen, waarvan er reeds 160 miljoen verdeeld werden over 100 landen, laat een hooggeplaatste ambtenaar in de Biden-regering weten in een persconferentie. Met de nieuw aangekondigde 500 miljoen komt het totaal aantal vaccindoses dat de VS heeft aangekocht voor gebruik in andere landen op 1,1 miljard. Tussen januari en september volgend jaar zal de VS 800 miljoen dosisssen verspreiden buiten de eigen landgrenzen.

Hoeveel de VS betalen voor de vaccins is niet precies bekend, maar het zijn geen winstgevende prijzen, laat de ambtenaar weten.

1,1 miljard is flink meer dan andere landen vooralsnog hebben bijgedragen aan het internationale vaccinatieprogramma Covax. Op de covid-top is Biden van plan andere wereldleiders, maar ook leiders uit de private sector en van non-profits, te vragen ook een extra steentje bij te dragen aan het programma. Het doel moet zijn om in 2022 globaal een einde te maken aan de pandemie, aldus de afgevaardigde van de Biden-regering.

