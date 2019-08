De Verenigde Staten hebben een bevel tot inbeslagname uitgevaardigd voor de Iraanse olietanker Grace 1, een dag nadat de autoriteiten van Gibraltar het schip hadden vrijgelaten.

Op 4 juli werd de Grace 1 in beslag genomen door de autoriteiten van Gibraltar en de Britse marine. Dat veroorzaakte een diplomatieke crisis tussen Londen en Teheran. Iran legde als represaille drie andere olietankers aan de ketting, waaronder een tanker onder Britse vlag.

Volgens de VS probeerde de Islamitische Revolutionaire 'onwettige wijze toegang te krijgen tot het Amerikaanse financiële systeem ter ondersteuning van illegale transporten naar Syrië vanuit Iran', aldus het ministerie van Justitie. Washington beschouwt de Islamitische Revolutionaire Garde als een terroristische organisatie. Partners van de Islamitische Revolutionaire Garde zouden een 'netwerk van bedrijven' gebruikt hebben om miljoenen dollars van olietransporten wit te wassen.

Op donderdag maakte de autoriteiten van Gibraltar bekend dat ze het schip zouden vrijgeven na gesprekken met Iran, ondanks een verzoek van de VS op de tanker aan de ketting te houden.

Het is onduidelijk of de Grace 1 in beslag wordt genomen. Volgens de site Marine Traffic is het schip nog aangemeerd in Gibraltar.