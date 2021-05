Het was een onverwachte mededeling van de CDC: met onmiddellijke ingang wordt het advies om een mondmasker te dragen en afstand te houden in de VS opgeheven voor volledige vaccineerden, zowel binnen als buiten. CDC-directrice Rochelle Walensky had het tijdens de aankondiging over een 'terugkeer naar een gevoel van normaliteit'.

De CDC (Centers for Disease Control and Prevention) is het VS-equivalent van een nationaal ministerie van Volksgezondheid. De CDC kreeg de voorbije weken kritiek omdat de organisatie zo log en ronduit traag was met koerswijzigingen. Mensen die volledig gevaccineerd zijn, mochten lang weinig meer dan tevoren. Pas mondjesmaat en met uitzonderingen werd het dragen van een mondmasker in de buitenlucht niet langer algemeen aangeraden. Rochelle Walensky zelf kwam de voorbije tijd tijdens commissiezittingen in het parlement onder toenemende kritiek. Susan Collins, de doorgaans gematigde Republikeinse senator uit Maine, liet haar weten dat ze haar vertrouwen in de CDC had verloren. Het waren niet alleen Republikeinen die argumenteerden dat snellere versoepelingen voor wie volledig gevaccineerd is, kan helpen om nog niet gevaccineerden over de streep te trekken. Want na een vliegensvlugge vaccinatiebeweging bij het begin van de ambtstermijn van Joe Biden, slabakt de vaccinatie tegenwoordig een beetje: van drie miljoen dosissen per dag is men gezakt naar iets meer dan twee miljoen (en even zelfs minder dan twee miljoen). In vergelijking met Europa doen de VS het nog altijd geweldig goed - 35 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd - maar de 60 of 70 procent volledige vaccinatie die volgens sommige wetenschappers groepsimmuniteit zou garanderen blijven veraf.Walensky legde tijdens een persvoorstelling van het nieuwe advies uit dat nieuwe studies hebben aangetoond dat volledig gevaccineerden goed beschermd zijn tegen asymptomatisch besmetten en tegen nieuwe varianten, en dat ze zelf nauwelijks besmettingsgevaar opleveren voor nog niet gevaccineerden. Dat betekent dat wie volledig gevaccineerd is voortaan zonder mondmasker en zonder afstand te houden door het leven kan gaan, met uitzondering van het openbaar vervoer, stations en luchthavens. Walensky: 'We hebben allemaal uitgekeken naar het moment dat we kunnen terugkeren naar een gevoel van normaliteit. Dat moment is er nu voor wie volledig gevaccineerd is.' Als je volledig gevaccineerd bent, 'kun je opnieuw de dingen doen die je omwille van de pandemie niet langer deed'.Minuten nadat het nieuwe advies wereldkundig werd, legden parlementsleden hun masker af. In het Witte Huis namen de president en de senatoren die hij op bezoek had hun mondkapjes af. Het Witte Huis liet aan werknemers weten dat de volledig gevaccineerden voortaan zonder masker kunnen werken en rondlopen. De ongemaskerde Joe Biden had het even later in de Rose Garden over 'een grote mijlpaal'. Zijn tussenkomst werd gadegeslagen door ongemaskerde medewerkers.Het advies laat vele onduidelijkheden bestaan. Leana Wen, gewezen gezondheidsverantwoordelijke van de stad Baltimore en tegenwoordig commentator op CNN, gewaagde van wiplash. Eerst was de CDC wat haar betreft veel te onbuigzaam, zodat volledig gevaccineerden weinig voordeel hadden aan hun vaccinatie. Nu gaat de organisatie ineens ver, en wat haar betreft 'te ver', wat riskeert de besmettingen bij wie nog niet gevaccineerd is weer op te drijven en zo de pandemie te verlengen.Want hoe moeten winkels omgaan met mondmaskerregels nu gevaccineerden zonder masker mogen wandelen en winkelen? Moeten ze iedereen voortaan zonder masker binnenlaten, of toch het mondmasker algemeen blijven verplichten? Of ergens de klanten triëren, en zo ja op welke manier? Hoe moeten gevaccineerde ouders omgaan met nog niet vaccineerde minderjarigen? Lopen hun kinderen geen extra risico op besmetting nu de mondmaskers in winkels dreigen te sneuvelen? Luchtvaartmaatschappijen die in de voorbije maanden 1300 klachten kregen over rumoerige passagiers die zich niet aan de mondmaskerregels hielden, vrezen dat het nieuwe advies het nog moeilijker zal maken om de mondmaskerregels te handhaven. Maar het overheersende gevoel bij de meeste commentatoren is er toch een van opluchting: het ergste van de pandemie lijkt eindelijk achter de rug in de VS, het land dat ruim 580.000 landgenoten verloor aan covid.