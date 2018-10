VS klagen zeven Russische hackers aan

Vier van de zeven zijn dezelfde mannen die in Nederland probeerden de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) te hacken.

Het Amerikaanse ministerie maakte de aanklachten donderdag bekend, enkele uren nadat de Nederlandse regering uit de doeken had gedaan hoe een Russische operatie in Nederland was verijdeld.

Doelwit van de Russische operatie waren onder meer de internationale antidopingautoriteit WADA en de Amerikaanse en Canadese antidopinginstanties. Volgens het ministerie waren de operaties vergelding voor de schorsing van Rusland op de Olympische Winterspelen, wegens het gebruik van doping.

Drie van de zeven Russen in de aanklacht zijn in de zomer ook al aangeklaagd, toen voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

NAVO solidair met Den Haag en Londen

De NAVO-lidstaten tonen zich solidair met de Nederlandse en Britse regering, nu een Russische actie tegen de in Den Haag gevestigde Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) is verijdeld. 'Rusland moet zijn roekeloos gedragspatroon stoppen', stelt de NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Nederland bracht de NAVO-ministers van Defensie donderdag op de hoogte van de cyberactie tegen de OPCW. De cyberoperatie tegen de OPCW was het werk van de Russische militaire inlichtingendiensten, de GROe, aldus de Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld. Nederlandse inlichtingendiensten in partnerschap met het Verenigd Koninkrijk konden de operatie verijdelen. 'Bovendien heeft het Verenigd Koninkrijk de GROe geïdentificeerd achter een aantal andere cyberaanvallen over de wereld', aldus Stoltenberg.

'Deze hebben burgers in vele landen getroffen, ook in Rusland, en enorme economische kosten veroorzaakt.' 'De NAVO-bondgenoten zijn solidair met de beslissing van de Nederlandse en Britse regeringen om Rusland aan te spreken over de flagrante pogingen om het internationaal recht en internationale instellingen te ondermijnen', aldus de NAVO-baas. 'Rusland moet zijn roekeloos gedragspatroon stoppen, waaronder het gebruik van geweld tegen zijn buren, pogingen tot inmenging in verkiezingsprocessen en wijdverspreide desinformatiecampagnes.'

De NAVO zal zijn defensie- en afschrikkingscapaciteiten versterken om met hybride bedreigingen om te gaan, zoals op vlak van cyber. Op de vergadering van de NAVO-ministers van Defensie, donderdag op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel, bespraken ze onder meer de vooruitgang in de oprichting van een nieuw 'Cyber Operations Centre'. 'De aankondigingen vandaag door de Nederlandse en Britse regeringen, hebben de Russische arbitraire campagne van cyberaanvallen over de hele wereld onthuld', zei Stoltenberg tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering.

Hij kondigde nog aan dat verschillende bondgenoten hun cybercapaciteiten aan de NAVO hebben aangeboden. Welke landen dat zijn, zei Stoltenberg weliswaar niet.

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis bevestigde op zijn beurt wel dat de Verenigde Staten hun cybercapaciteiten beschikbaar hebben gesteld aan de NAVO. Hij zei dat het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland en Estland dat ook hebben gedaan. Zij zullen 'nationale cyberbijdragen leveren aan de NAVO', zei hij.

De Amerikaanse minister stelde ook dat de NAVO-bondgenoten 'schouder aan schouder met Nederland en het Verenigd Koninkrijk' staan. Dat verschillende landen hun cybercapaciteiten beschikbaar maken, 'is een grote stap vooruit', aldus Stoltenberg. 'Deze cybercapaciteiten zullen ons even sterk maken in cyberspace als we zijn op land, op zee en in de lucht.'

De NAVO-baas benadrukte meermaals dat de aanval op de OPCW is gefaald. Dat toont volgens hem aan dat de NAVO sterker is geworden op cybervlak. 'Het beste wat we kunnen doen, is onze cyberweerbaarheid en -defensie verbeteren, zodat we cyberaanvallen kunnen stoppen.'

In 2014 waren de NAVO-leden het eens dat een cyberaanval ook aanleiding kan geven tot het collectieve verdedigingsmechanisme, zoals dat bepaald is in het artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag. Dat artikel bepaalt dat een gewapende aanval tegen een NAVO-lid als een aanval tegen alle lidstaten wordt beschouwd. De lidstaten moeten het aangevallen land bijstaan en kunnen terugslaan. Het artikel is nog maar één keer ingeroepen, na de aanslagen van 11 september 2001 in New York. 'Hoe we reageren, zal geval per geval bepaald worden', zei Stoltenberg.