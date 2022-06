VS: kinderen vanaf 6 maanden kunnen voortaan tegen covid gevaccineerd worden

Na een adviesraad van de Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA heeft ook gezondheidsdienst CDC groen licht gegeven voor de vaccinatie van kinderen tussen zes maanden en vijf jaar tegen het coronavirus. Daarmee kan de vaccinatie van deze groep beginnen.

Zowel het vaccin van farmabedrijven BioNTech en Pfizer als dat van Moderna mag aan ongeveer 18 miljoen jonge kinderen toegediend worden, beslisten de experts zaterdag. Na de formele bekrachtiging door CDC-hoofd Rochelle Walensky staat niets nog vaccinatie in de weg in de leeftijdsgroep. De Amerikaanse regering zegt dat er vanaf 21 juni mee gestart kan worden.

Momenteel is het vaccin van BioNTech en Pfizer in de Verenigde Staten toegelaten voor kinderen van vijf tot elf jaar. Moderna kan vanaf achttien jaar. Dinsdag al bracht de adviesraad van de FDA een positief advies uit over de vaccinatie met Moderna van kinderen tussen zes en zeventien jaar.

De dosissen worden aangepast. In het geval van BioNTech/Pfizer zullen er drie dosissen toegediend worden voor een volledige vaccinatie, bij Moderna gaat het om twee dosissen.

In de Europese Unie is er momenteel nog geen coronavaccin toegelaten voor zeer jonge kinderen. De Europese geneesmiddelendienst EMA onderzoekt momenteel of het vaccin van Moderna ook voor kinderen onder zes jaar toegelaten kan worden. Voor het vaccin van producenten BioNTech en Pfizer is zo’n onderzoek zelfs nog niet begonnen. Volgens EMA hebben de producenten tot nu toe nog geen aanvraag ingediend.