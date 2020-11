Het blijft ondertussen koffiedik kijken wie de overwinning binnenhaalt. Joe Biden ligt goed voor op Donald Trump in de nationale peilingen, maar we hebben in 2016 geleerd dat die peilingen niets willen zeggen. Bovendien wordt de verkiezing beslecht in slechts enkele staten, de zogenaamde 'swing states'. Daar is meer een nek-aan-nekrace te zien tussen beide kandidaten. Het wordt onder meer uitkijken naar Florida, die bij iedere presidentsverkiezing sinds 1964 koos voor de uiteindelijke winnaar. En ook in North Carolina, Arizona en de staten van de Rust Belt (Pennsylvania, Ohio, Michigan en Wisconsin) belooft het spannend te worden.

Om te winnen moet een kandidaat 270 kiesmannen verzamelen. De meest bevolkingsrijke staten leveren de meeste kiesmannen/vrouwen. Koploper is de staat Californië met 55 stuks, terwijl bijvoorbeeld Wyoming er slechts drie heeft. In de meeste staten krijgt de winnaar alle kiesmannen, behalve in Maine en Nebraska. (Belga)