Nadat hij twee keer zelf schuld had bekend, gaat gewezen medewerker van Donald Trump, Michael Flynn, nu vrijuit.

Dat melden The New York Times en Politico.

Michael Flynn had toegegeven dat hij tijdens een ondervraging door de FBI gelogen had over zijn gesprekken met de Russische ambassadeur Sergey Kislyak in Washington. Flynn had beweerd dat de sancties tegen Rusland niet ter sprake waren gekomen, terwijl de FBI het gesprek had afgeluisterd en kon bewijzen dat er wel degelijk over gesproken was, en dat Flynn gesuggereerd had dat de sancties onder president Trump verzacht zouden worden. De conversatie gebeurde in de periode tussen de verkiezing van Donald Trump en de eedaflegging, op een moment dat Rusland met represailles dreigde voor sancties die president Obama had uitgevaardigd. De represailles bleven, mede door de tussenkomst van Flynn, achterwege. Na de eedaflegging werd Flynn veiligheidsadviseur van de president.

Op zich was er niets illegaals aan de conversatie tussen Flynn en de ambassadeur, maar liegen tegenover de FBI en liegen tegen de vicepresident, die herhaalde dat de sancties geen gespreksonderwerp waren geweest, leidde tot een snel ontslag van Flynn, die naderhand juridisch vervolgd werd en twee keer schuld toegaf.

Maar Flynn bedacht zich en liet zijn schuldbekentenis juridisch betwisten. Hij had daarbij de steun van de president en van dienst minister van Justitie William Barr, die de zaak liet herbekijken.

Het gerecht laat de zaak nu vallen, nadat eerst de procureur was opgestapt. 'Het openbaar ministerie is er niet van overtuigd' dat het FBI-interview van Flynn op 24 januari 2017 'gewettigd' was, aldus een document van de rechtbank, 'en vindt daarom niet dat de verklaringen van Flynn terzake deden ook al waren ze vals'.

Dit alles komt nadat de advocaten van Flynn de procureur van 'ongelofelijk wangedrag' hadden beschuldigd, terwijl de procureur zijn beklag deed over politieke inmenging.

