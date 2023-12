VS-Hooggerechtshof buigt zich niet versneld over immuniteit van Donald Trump

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag beslist om zich (nog) niet uit te spreken over de eventuele immuniteit van ex-president Donald Trump. Speciale aanklager Jack Smith had daartoe opgeroepen nadat Trump in beroep ging tegen een beslissing dat hij geen immuniteit geniet voor de bestorming van het Capitool.

Door de beslissing van het Hooggerechtshof zal het federaal hof van beroep in Washington D.C. zich nu eerst over de zaak moeten buigen. Die zaak zou op 9 januari van start gaan. Door de zaak meteen naar het Hooggerechtshof over te hevelen, wou Smith vaart maken. ‘In deze zaak spelen kwesties van uitzonderlijk nationaal belang’, motiveerde Smith zijn verzoek. ‘Deze zaak moet daarom snel worden beslist, zodat het proces door kan gaan als en wanneer het verzoek van de verdachte om immuniteit wordt afgewezen.’ Trump daarentegen vroeg om de zaak af te wijzen. De zaak volgt nu de gewone, langere procedure, en kan na de uitspraak van het hof van beroep voor het Hooggerechtshof komen.

De voormalige Amerikaanse president wordt ervan beschuldigd dat hij op illegale wijze heeft geprobeerd om het resultaat van de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

Aanhangers van de voormalige president bestormden op 6 januari 2021 het Capitool. Het Congres was daar bijeengekomen om de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen formeel te bevestigen. Trump had eerder tijdens een toespraak zijn aanhangers opgehitst. Tijdens en na de rellen vielen vijf doden.

Volgens de advocaten van Trump kon hij voor zijn acties genieten van presidentiële immuniteit.

Het proces rond de bestorming van het Capitool was gepland voor begin maart 2024, maar zal door de beslissing van het Hooggerechtshof wellicht vertraging oplopen.