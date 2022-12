VS-Hooggerechtshof behoudt covidregel om migranten snel uit te wijzen

Amerikaanse staten mogen doorgaan met het snel uitwijzen van migranten aan de grens, de maatregel die genomen werd omwille van de coronapandemie. Dat besliste het Hooggerechtshof.

Negentien Amerikaanse staten hadden zich verzet tegen het stopzetten van het beleid, dat de naam ‘Title 42’ kreeg. Ze waren ongerust dat er een mogelijke stroom van migranten op gang zou komen aan de grens met Mexico. In maart 2020 nam de regering van ex-president Donald Trump de gezondheidsmaatregel, gebaseerd op een aloude wet tegen besmettelijke ziektes, maar nu toegepast op covid. Migranten zonder papieren konden vanaf dat moment onmiddellijk uitgewezen worden als ze aan de grens opgepakt werden.

De maatregel geldt onmiddellijk, een beroep is wettelijk niet mogelijk en een automatische terugkeer naar het land van herkomst is niet voorzien. Er zijn wel uitzonderingen voor sommige nationaliteiten, zoals Oekraïners die vluchten voor de oorlog die Rusland begon. Ook voor niet-begeleide minderjarigen zijn er uitzonderingen.

Mensenrechtenactivisten en experts spreken van een schending van het internationale recht. Ze noemen het ‘onmenselijk’ dat een potentiële asielzoeker niet de kans krijgt om een asielaanvraag in te dienen. Volgens hen moedigt het huidige beleid migranten aan om de grens clandestien over te steken. Ze moeten daarvoor steeds grotere risico’s nemen, door via woestijnen te reizen of rivieren over te steken. Ook vinden ze dat het moeilijk te argumenteren valt dat covidmaatregelen die elders ingetrokken worden, aan de grens wel blijven bestaan.

Als reactie op de uitspraak van het Hooggerechtshof roept het Witte Huis dinsdag op tot een ‘diepgaande hervorming’ van het Amerikaanse migratiebeleid. ‘Om ons gebrekkige migratiesysteem te herstellen moet het Congres een diepgaande hervorming inzake immigratie goedkeuren’, zei de woordvoerder van president Joe Biden, Karine Jean-Pierre.

De voorbije weken zijn er grotere migratiestromen aan de grens, onder meer in afwachting van de afschaffing van de covidregeling. In El Paso, Texas, heeft de burgemeester de noodtoestand afgekondigd omdat alle voorzieningen overbevraagd zijn.