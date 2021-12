In de Verenigde Staten zijn honderd gezinnen herenigd die drie jaar geleden door een besluit van toenmalig president Donald Trump werden gescheiden toen ze illegaal de Verenigde Staten probeerden binnen te raken.

Dat heeft de regering in Washington bekendgemaakt.

'Onze taskforce gezinshereniging heeft deze week het honderdste gezin herenigd dat gescheiden werd door het wrede beleid van de vorige regering', tweette minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas. Hij voegde eraan toe dat de gezinnen om humanitaire redenen in de VS kunnen leven en werken.

In het kader van een beleid van nultolerantie voor illegale migratie had de regering Trump in april 2018 besloten om kinderen en ouders te scheiden bij aankomst aan de Amerikaanse grens. De ouders werden strafrechtelijk vervolgd terwijl kinderen naar opvangcentra werden gebracht. Het beleid van Trump stuitte op heel wat kritiek, onder meer van zijn eigen first lady Melania. Drie maanden later trok Trump de maatregel in, maar voor duizenden kinderen was het kwaad geschied.

4.000 kinderen

De diensten van Mayorkas proberen nu in samenwerking met andere partners de gescheiden gezinnen te helpen. Volgens de minister zijn nog eens 345 kinderen geïdentificeerd die met hun ouders herenigd kunnen worden. Volgens cijfers van het ministerie van Veiligheid zijn tijdens het bewind van Trump aan de grens met Mexico minstens 4.000 minderjarigen gescheiden van hun ouders.

Dat heeft de regering in Washington bekendgemaakt.'Onze taskforce gezinshereniging heeft deze week het honderdste gezin herenigd dat gescheiden werd door het wrede beleid van de vorige regering', tweette minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas. Hij voegde eraan toe dat de gezinnen om humanitaire redenen in de VS kunnen leven en werken. In het kader van een beleid van nultolerantie voor illegale migratie had de regering Trump in april 2018 besloten om kinderen en ouders te scheiden bij aankomst aan de Amerikaanse grens. De ouders werden strafrechtelijk vervolgd terwijl kinderen naar opvangcentra werden gebracht. Het beleid van Trump stuitte op heel wat kritiek, onder meer van zijn eigen first lady Melania. Drie maanden later trok Trump de maatregel in, maar voor duizenden kinderen was het kwaad geschied. De diensten van Mayorkas proberen nu in samenwerking met andere partners de gescheiden gezinnen te helpen. Volgens de minister zijn nog eens 345 kinderen geïdentificeerd die met hun ouders herenigd kunnen worden. Volgens cijfers van het ministerie van Veiligheid zijn tijdens het bewind van Trump aan de grens met Mexico minstens 4.000 minderjarigen gescheiden van hun ouders.