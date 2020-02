De Verenigde Staten hebben donderdag laten weten dat ze de leider hebben gedood van een onderafdeling van de terreurgroep al-Qaïda. Het gaat om Kassim al-Rimi, die sinds juni 2015 aan het hoofd staat van al-Qaïda op het Arabische schiereiland (AQAP).

'In opdracht van president Donald Trump hebben de Verenigde Staten in Jemen een antiterreuroperatie uitgevoerd waarbij Kassim al-Rimi, een oprichter en leider van al-Qaïda op het Arabische schiereiland, werd geëlimineerd', zo kondigde het Witte Huis in een communiqué aan.

De afdeling van al-Qaïda is vooral in Jemen maar ook in Saoedi-Arabië actief en eiste enkele dagen geleden nog de dodelijke aanval van begin december op de legerbasis Pensacola in de Amerikaanse staat Florida op.

Een Saoediër schoot toen drie mensen dood. Acht anderen raakten gewond voordat de schutter doodgeschoten werd. Volgens de FBI ging het om een 21-jarige militair van de Saoedische luchtmacht die voor een opleiding op de legerbasis was.

Sinds eind januari circuleerden geruchten dat al-Rimi omkwam bij een Amerikaanse droneaanval. Op 2 februari kwam AQAP met een stemopname van de man naar buiten, die eerder zou kunnen opgenomen zijn. Het Witte Huis bevestigt nu zijn dood, zonder erbij te vermelden wanneer hij gedood werd.

Onder leiding van al-Rimi pleegde al-Qaïda in Jemen 'gewetenloos geweld', aldus het Witte Huis. De groep 'probeerde talloze aanvallen te plegen tegen de Verenigde Staten en onze strijdkrachten.'

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had 10 miljoen dollar beloofd voor informatie die leidde tot het gevangennemen van al-Rimi. Volgens het ministerie was hij ook betrokken bij de aanval in 2008 op de Amerikaanse ambassade in Sana en een complot om een bomaanval uit te voeren op een Amerikaans vliegtuig. 'De Verenigde Staten, onze belangen en onze bondgenoten zijn veiliger nu hij dood is', klinkt het in de mededeling.

Volgens het Witte Huis sloot al-Rimi zich in de jaren 90 aan bij al-Qaïda. Hij werkte toen in Afghanistan voor Osama bin Laden.

