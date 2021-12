De quarantaineperiode na een coronabesmetting zonder symptomen in de Verenigde Staten is gehalveerd van tien naar vijf dagen. Dat heeft de gezondheidsdienst CDC besloten. Mensen blijken de eerste twee à drie dagen na een besmetting het besmettelijkst zijn. Daarna minder en dus is quarantaine dan overbodig, volgens de CDC.

De quarantaineregels voor mensen die al een booster tegen het coronavirus hebben gekregen zijn ook aangepast: ze hoeven niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Wel moeten ze de tien daaropvolgende dagen een mondmasker dragen.

Ook in de Verenigde Staten stijgt het aantal coronabesmettingen snel de laatste weken. De regering heeft besloten nog niet in te grijpen, maar president Biden zei wel alert te blijven. Er wordt ook hard gewerkt om de testcapaciteit flink uit te breiden.

