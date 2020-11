De Amerikaanse ex-militair die zich op de schutter gooide bij de verijdelde aanslag op een Thalys-trein in 2015 keert terug naar de Verenigde Staten en zal niet getuigen op het proces. Spencer Stone werd vorige week onwel bij zijn aankomst in Parijs en werd opgenomen in het ziekenhuis.

Stone zat in augustus 2015 in dezelfde Thalys-trein als de 26-jarige Ayoub el-Khazzani en zijn drie kompanen. Het viertal had een aanslag beraamd en was zwaar bewapend. De nu 28-jarige voormalige militair slaagde er samen met twee Amerikaanse vrienden en met de hulp van andere passagiers in om el-Khazzani te overmeesteren. Stone wierp zich op de schutter en kon zo een bloedbad vermijden. De twee andere Amerikanen werden donderdag en vrijdag al gehoord op het proces, maar Spencer Stone moet verstek geven, meldt zijn advocaat zondag. De man werd woensdagavond vlak na zijn aankomst in Parijs onwel en moest gehospitaliseerd worden. Hij keert nu terug naar de Verenigde Staten.

