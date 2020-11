De VS zullen voorlopig geen einde zullen maken aan de missie van de militaire alliantie in Afghanistan. Volgens generaal Scott Miller moeten de Amerikaanse vaardigheden die nodig zijn voor de missie Resolute Support beschikbaar blijven, ongeacht de geplande troepenvermindering.

Dat meldden NAVO-diplomaten donderdag in Brussel.

De regering van de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige week dinsdag aan dat het de Amerikaanse troepen in Afghanistan tegen 15 januari zou terugbrengen tot 2.500 militairen. De NAVO-partners werden voorafgaand niet geraadpleegd over dit besluit. Hierdoor was er aanvankelijk grote onzekerheid bij de NAVO over wat het besluit voor de missie van de alliantie zou betekenen. De reden hiervoor was dat de Amerikaanse strijdkrachten momenteel middelen leveren die andere NAVO-landen op korte termijn niet kunnen bieden. Dit zijn bijvoorbeeld snelle luchtsteun en reddingsoperaties voor gewonde militairen bij aanvallen op troepen. Volgens officiële informatie zijn er nu nog ongeveer 4500 Amerikaanse militairen in Afghanistan.

General Scott Miller, opperbevelhebber van Resolute Support en van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, heeft de NAVO-partners nu ten dele gerustgesteld.

Vredesonderhandelingen

De plannen voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen kaderen in een overeenkomst die de regering-Trump heeft ondertekend met de islamistische Taliban. Die stelt onder meer de terugtrekking van alle strijdkrachten van de VS en de NAVO tegen eind april 2021 in het vooruitzicht. In ruil daarvoor hebben de Taliban zich verbonden tot vredesbesprekingen met de regering in Kaboel en beloofd het geweld in het land aanzienlijk te verminderen.

Volgens veel NAVO-partners van de VS zijn de Taliban hun toezeggingen nog niet voldoende nagekomen. Daarom moet een volledige terugtrekking van alle troepen voorlopig niet worden gepland, stellen zij. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg kondigde onlangs aan dat een bijeenkomst van ministers van Defensie in februari zal beslissen over de toekomst van de NAVO-missie.

