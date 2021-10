Om tegen 2030 meer dan 10 miljoen Amerikaanse gezinnen windenergie te kunnen leveren, plant de regering de bouw van zeven grote windmolenparken.

Die windmolenparken moeten onder meer voor de kust van New York en Californië en in de Golf van Mexico komen. Washington maakt 12 miljard euro vrij voor deze investering. Tegen 2030 moeten de windmolens goed zijn voor 30 gigawatt. Dat alles past natuurlijk in de klimaatambities van de regering van president Joe Biden.

Op dit moment werkt de regering aan 'een ambitieuze roadmap om de projecten vooruit te doen gaan, bedoeld om de klimaatverandering te bestrijden, goed betaalde banen te creëren en de overgang te versnellen naar een toekomst met schonere energie', aldus minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland.

Volgens het Witte Huis zullen de parken de CO2-uitstoot met 78 miljoen ton doen inperken, en tegelijk zorgen voor tienduizenden nieuwe jobs.

Er zullen tegen 2025 maximaal zeven concessies te koop gesteld worden in de Golf van Maine, de centrale Atlantische kust, de Golf van Mexico en voor de kusten van New York, de Carolina's, Californië en Oregon.

Op dit moment beschikken de Verenigde Staten slechts over één offshore windmolenpark, Block Island Wind Farm. Dat park werd in 2016 afgewerkt en levert 30 megawatt.

