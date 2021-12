De Verenigde Staten zullen overgaan tot een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen, die in februari plaatsvinden in de Chinese hoofdstad Peking. Dat heeft het Witte Huis maandag officieel bevestigd.

Een diplomatieke boycot houdt in dat Washington geen vertegenwoordigers van de regering naar de Chinese hoofdstad zal sturen. De Amerikaanse topsporters zullen wel gewoon kunnen deelnemen aan de competities. De maatregel wordt genomen wegens de 'genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Xinjiang', zegt het Witte Huis. De VS willen een duidelijke boodschap versturen om aan te geven dat dit niet wordt getolereerd.

Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoeren in die regio, maar Peking ontkent dat. Overheden sturen doorgaans een omvangrijke delegatie hooggeplaatste diplomaten naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Maar wegens corona zouden dat er bij de komende Winterspelen sowieso al een stuk minder zijn. Een diplomatieke boycot van de Spelen dreigt de bestaande politieke spanningen tussen de twee grootmachten verder te laten toenemen.

