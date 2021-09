De Amerikaanse regering heeft zaterdag aangekondigd dat ze de uitwijzing van illegale migranten gaat versnellen, tot meer dan 10.000 de volgende drie dagen.

Het gaat voornamelijk om de uitwijzing van Haïtianen, die de voorbije dagen verzameld hebben in Del Rio in Texas, nadat ze illegaal de grens met Mexico waren overgestoken over de legendarische Rio Granderivier.

In een persbericht zegt het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dat het extra transport (vliegtuigen, red.) gaat inleggen om het tempo te versnellen en de capaciteit te verhogen. De maatregel geldt voor de volgende 72 uur. Aan de grens komen er ook extra grenswachten.

Migranten steken de Rio Grande over aan Del Rio © Getty Images

De beslissing komt er na een noodkreet van de burgemeester van Del Rio, een stadje van 36.000 inwoners dat de voorbije dagen overspoeld werd door naar schatting 14.000 migranten. De burgemeester, een Democraat, heeft al maanden kritiek op het grensbeleid van Washington.

