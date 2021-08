De VS sturen 3000 extra soldaten naar Afghanistan en houden nog eens 4500 troepen achter de hand. En ook het Verenigd Koninkrijk stuurt 600 soldaten. Dat alles om in de verslechterende veiligheidssituatie de evacuatie van landgenoten en Afghaanse medewerkers mogelijk te maken. De taliban beweren dat ze Kandahar ingenomen hebben, de tweede stad van Afghanistan.

De nieuwgestuurde troepen passen in de terugtrekking van westerse militairen uit Afghanistan.

Volgens John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon (het VS-ministerie van Defensie), zullen de verse Amerikaanse troepen ontplooid worden tot eind augustus, wanneer de terugtrekking van de resterende 2500 Amerikaanse militairen beëindigd moet zijn. De troepen zullen in eerste instantie op de luchthaven van Kaboel worden geposteerd.

De paradoks van de huidige tussenkomst is dat er tijdelijk méér VS-troepen in Afghanistan ontplooid zullen zijn dan voor de terugtrekking in mei begon.

Pentagon spokesman John Kirby said that the U.S. will reduce staff at the embassy in Kabul and send about 3,000 troops temporarily to the airport to assist as the Taliban made rapid gains in Afghanistan https://t.co/H0lTgD8IzH pic.twitter.com/TZ9IJbHoT0 — Reuters (@Reuters) August 12, 2021

Ook het Verenigd Koninkrijk stuurt 600 soldaten met grotendeels dezelfde missie: de evacuatie van een deel van het ambassadepersoneel te begeleiden, en de terugkeer van landgenoten en uittocht van vele duizenden Afghaanse medewerkers en hun families in veilige omstandigheden mogelijk te maken.

Kirby noemde het een kwestie van 'rustige voorbereiding' op een mogelijk slecht scenario. Volgens hem hebben de troepen een specifiek en beperkt doel - namelijk beveiliging tot eind augustus - maar zullen zij zo nodig 'zichzelf verdedigen'. Zowel VS als VK leggen er de nadruk op dat de ambassades met beperkt personeelsbestand wel openblijven. Londen kondigde aan dat de ambassade naar een veiliger plaats wordt overgebracht. CNN meldt dat ook in de VS plannen worden bekeken om de VS-ambassade naar de buurt van de makkelijker te beveiligen luchthaven van Kaboel te verhuizen.

'Kandahar is volledig ingenomen'

De onverwachte extra troepen komen er terwijl de taliban hun opmars verderzetten. Donderdag veroverden ze opnieuw drie provinciehoofdsteden, waardoor er nu twaalf onder hun controle staan. Om de tweede en de derde stad van het land, Kandahar en Herat, werd donderdag gevochten. De taliban kondigden vrijdagochtend aan dat ze Kandahar in handen hebben. 'Kandahar is volledig ingenomen', tweette een woordvoerder op een officiële Twitter-account van de moslimfundamentalisten. Een inwoner bevestigde aan persagentschap AFP dat de regeringstroepen zich inderdaad teruggetrokken lijken te hebben buiten de stad. Kandahar was eerder de officieuze hoofdstad van de taliban, voordat de islamistische beweging begin deze eeuw, in de nasleep van de aanslagen van 11 september, door de westerse strijdmachten verdreven werd.

Volgens The New York Times houden VS-bewindvoerders er rekening mee dat de regering in Kaboel binnen dertig dagen kan vallen.

Diplomatieke isolatie

Tegelijk met de troepenontplooiing van VS en UK wordt ook een diplomatiek offensief gevoerd. Ned Price, woordvoerder van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken, verklaarde dat 'de internationale gemeenschap' geen nieuwe Afghaanse regering zal erkennen als die de macht gewapenderwijze overneemt. De EU verspreidde een gelijkaardige boodschap.

Een gewelddadige machtsovername door de taliban zal Afghanistan internationaal isoleren, waardoor ook de hulpbetalingen zouden worden stopgezet, aldus Price.

Met het oog op de lopende vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de taliban in Qatar riep Price alle partijen op om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk politiek proces voor de toekomst van het land.

De nieuwgestuurde troepen passen in de terugtrekking van westerse militairen uit Afghanistan.Volgens John Kirby, de woordvoerder van het Pentagon (het VS-ministerie van Defensie), zullen de verse Amerikaanse troepen ontplooid worden tot eind augustus, wanneer de terugtrekking van de resterende 2500 Amerikaanse militairen beëindigd moet zijn. De troepen zullen in eerste instantie op de luchthaven van Kaboel worden geposteerd.De paradoks van de huidige tussenkomst is dat er tijdelijk méér VS-troepen in Afghanistan ontplooid zullen zijn dan voor de terugtrekking in mei begon.Ook het Verenigd Koninkrijk stuurt 600 soldaten met grotendeels dezelfde missie: de evacuatie van een deel van het ambassadepersoneel te begeleiden, en de terugkeer van landgenoten en uittocht van vele duizenden Afghaanse medewerkers en hun families in veilige omstandigheden mogelijk te maken. Kirby noemde het een kwestie van 'rustige voorbereiding' op een mogelijk slecht scenario. Volgens hem hebben de troepen een specifiek en beperkt doel - namelijk beveiliging tot eind augustus - maar zullen zij zo nodig 'zichzelf verdedigen'. Zowel VS als VK leggen er de nadruk op dat de ambassades met beperkt personeelsbestand wel openblijven. Londen kondigde aan dat de ambassade naar een veiliger plaats wordt overgebracht. CNN meldt dat ook in de VS plannen worden bekeken om de VS-ambassade naar de buurt van de makkelijker te beveiligen luchthaven van Kaboel te verhuizen.De onverwachte extra troepen komen er terwijl de taliban hun opmars verderzetten. Donderdag veroverden ze opnieuw drie provinciehoofdsteden, waardoor er nu twaalf onder hun controle staan. Om de tweede en de derde stad van het land, Kandahar en Herat, werd donderdag gevochten. De taliban kondigden vrijdagochtend aan dat ze Kandahar in handen hebben. 'Kandahar is volledig ingenomen', tweette een woordvoerder op een officiële Twitter-account van de moslimfundamentalisten. Een inwoner bevestigde aan persagentschap AFP dat de regeringstroepen zich inderdaad teruggetrokken lijken te hebben buiten de stad. Kandahar was eerder de officieuze hoofdstad van de taliban, voordat de islamistische beweging begin deze eeuw, in de nasleep van de aanslagen van 11 september, door de westerse strijdmachten verdreven werd. Volgens The New York Times houden VS-bewindvoerders er rekening mee dat de regering in Kaboel binnen dertig dagen kan vallen. Tegelijk met de troepenontplooiing van VS en UK wordt ook een diplomatiek offensief gevoerd. Ned Price, woordvoerder van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken, verklaarde dat 'de internationale gemeenschap' geen nieuwe Afghaanse regering zal erkennen als die de macht gewapenderwijze overneemt. De EU verspreidde een gelijkaardige boodschap. Een gewelddadige machtsovername door de taliban zal Afghanistan internationaal isoleren, waardoor ook de hulpbetalingen zouden worden stopgezet, aldus Price.Met het oog op de lopende vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de taliban in Qatar riep Price alle partijen op om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk politiek proces voor de toekomst van het land.