VS en Turkije op weg naar akkoord om Amerikaanse dominee vrij te laten

Het Witte Huis verwacht dat Brunson in de loop van de komende dagen wordt vrijgelaten, schrijft NBC News donderdagavond op basis van hooggeplaatste Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers. Zij hebben het over een 'geheim akkoord'. Morgen/vrijdag wordt de zaak-Brunson behandeld in de stad Izmir. Verwacht wordt dat daar enkele aanklachten tegen de geestelijke zullen wegvallen.

Nog volgens NBC zijn de details van het akkoord nog onduidelijk, maar volgens personen die dossier kennen zouden de Verenigde Staten toegezegd hebben de economische druk op Turkije te verlichten. De Amerikanen zouden er wel nog niet overtuigd van zijn dat Turkije het akkoord zal naleven.

Maanden geleden strandden de gesprekken, op een zucht van een eventueel akkoord. Sindsdien is de economische situatie in Turkije verder verslechterd. Turkije beschuldigt Brunson ervan steun aan terreurgroepen en spionage. Hij zit al twee jaar opgesloten, sinds juli in huisarrest.

De dominee riskeert tot 35 jaar cel als hij veroordeeld wordt. Brunsons advocaat verwacht dat het huisarrest morgen opgeheven zal worden en dat zijn cliënt naar het buitenland zal kunnen reizen. 'We blijven geloven dat dominee Brunson onschuldig is, en de zitting van vrijdag is een nieuwe kans voor het Turkse gerechtelijk systeem om een Amerikaans burger vrij te laten', aldus een bron binnen de Amerikaanse regering aan NBC.

De zaak leidde tot een zware crisis tussen de NAVO-bondgenoten Turkije en Verenigde Staten.