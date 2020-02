VS en Taliban bereiken akkoord over vermindering van geweld in Afghanistan

De Verenigde Staten en de taliban hebben een akkoord bereikt over een beperking van het geweld in Afghanistan. Dat heeft een Amerikaanse functionaris bekendgemaakt in de marge van de veiligheidsconferentie in München. Het akkoord moet de weg vrijmaken voor een wapenstilstand, die de Amerikaanse troepen de mogelijkheid geeft om zich terug te trekken uit het land.

Amerikaanse troepen in de Afghaanse provincie Logar, augustus 2018.