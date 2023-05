VS en Saoedi-Arabië: Akkoord over zevendaags staakt-het-vuren in Soedan

Vertegenwoordigers van de Soedanese krijgsmacht en van de paramilitairen van de Rapid Support Forces hebben zaterdag in het Saoedische Jeddah een akkoord ondertekend over een tijdelijk staakt-het-vuren. Dat melden Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten in een gezamenlijk persbericht.

Het staakt-het-vuren van zeven dagen, dat kan worden verlengd, wordt 48 uur na de ondertekening van kracht, dus op 22 mei om 21.45 uur. “De partijen zijn ermee akkoord gegaan om de levering en verdeling van humanitaire hulp te faciliteren, om essentiële diensten te herstellen en om troepen terug te trekken uit ziekenhuizen en essentiële openbare voorzieningen”, aldus de mededeling verspreid door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. “De partijen gingen ook akkoord om een veilige passage voor humanitaire actoren en goederen te faciliteren, zodat goederen onbelemmerd vanuit de havens bij de bevolking in nood kunnen geraken.” Beide partijen hebben beloofd om in de overgangsperiode van 48 uur “geen militaire winsten na te streven”.

Eerdere wapenstilstanden tussen de strijdende partijen werden niet gerespecteerd. “Anders dan bij eerdere wapenstilstanden, werd het in Jeddah bereikte akkoord ondertekend door de partijen en zal het ondersteund worden door een internationaal monitoringsmechanisme”, klinkt het.

‘Geleidelijke aanpak’

Het staakt-het-vuren van korte duur past binnen de geleidelijke aanpak waarover de partijen akkoord gingen, klinkt het nog. “Toekomstige gesprekken moeten gaan over extra stappen om de veiligheid en de humanitaire situatie van de burgers te verbeteren, zoals het terugtrekken van troepen uit de stadscentra, een versnelde verwijdering van belemmeringen van het vrije verkeer van burgers en humanitaire spelers en het in staat stellen van ambtenaren om hun normale taken weer op te nemen.” “Gezien de brutaliteit van het conflict, ligt onze onmiddellijke focus op het beëindigen van de gevechten en het verlichten van het leed van het Soedanese volk”, klinkt het nog.

De gesprekken in Jeddah gingen op 6 mei van start en de onderhandelaars hadden tot zaterdag/gisteren om een akkoord te vinden. Ondertussen bleef het geweld in Soedan echter voortduren. Zaterdag nog waren er luchtaanvallen en artilleriegeschut in de hoofdstad Khartoem en werd de ambassade van Qatar geplunderd.

In het land aan de Hoorn van Afrika escaleerde een lang sluimerende machtsstrijd tussen het leger onder bevel van president Abdel Fattah al-Burhan en de paramilitaire eenheid van de RSF van zijn vicepresident Mohammed Hamdan Daglo. De twee generaals hadden ooit via gezamenlijke militaire staatsgrepen de leiding in Soedan overgenomen. Vragen over de machtsverdeling leidden tot een breuk tussen de twee kampen, die op 15 april uitmondde in openlijke gevechten. Sinds de opflakkering van het conflict vielen al ongeveer doden en duizenden gewonden, zo schatten de autoriteiten. Een miljoen mensen zijn hun huizen ontvlucht. Volgens de Verenigde Naties heeft de helft van de Soedanezen humanitaire hulp nodig.