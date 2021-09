De Verenigde Staten vaardigen samen met Qatar sancties uit tegen een netwerk van 'financiers' van de sjiitische beweging Hezbollah, een bondgenoot van Iran. Dat hebben de VS woensdag aangekondigd. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken noemt de sancties een van de belangrijkste antiterreurmaatregelen die de VS al samen met de Golfstaat hebben genomen.

Zeven inwoners van Golfstaten en een Qatarees bedrijf werden door het Amerikaanse ministerie van Financiën op de zwarte lijst van 'terroristen' geplaatst als vermoedelijke leden van een 'financieringsnetwerk' van Hezbollah. De beweging wordt zelf ook beschouwd als 'terroristische organisatie' door Washington. Onder de geviseerde personen bevinden zich drie Qatarezen, die volgens Washington tientallen miljoenen dollars aan de Hezbollah hebben overgemaakt.

Concreet worden de eventuele tegoeden van de geviseerde personen en entiteiten in de VS bevroren en krijgen ze geen toegang meer tot het Amerikaanse financiële systeem. Qatar heeft gelijkaardige maatregelen genomen.

De sancties 'behoren tot de belangrijkste gezamenlijke maatregelen die we hebben genomen met een partner die lid is van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten en benadrukken onze grootschalige bilaterale samenwerking tegen de financiering van terrorisme', aldus minister Blinken in een persbericht.

De andere Golfstaten hebben Qatar er in het verleden van beschuldigd om te dicht bij Iran te staan en islamistische bewegingen te steunen. Ook de VS hebben die beschuldigingen al geuit. Onder druk van Washington, dat een front wil creëren tegen Iran, heeft Doha echter vrede gesloten met buurlanden Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

De VS staan zelf ook steeds dichter bij bondgenoot Qatar, die van een essentieel belang is gebleken tijdens de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. Qatar was in staat om te communiceren met de taliban en de geëvacueerde Amerikaanse diplomaten werden naar het land overgebracht.

