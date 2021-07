In het akkoord met de Verenigde Staten om het geschil rond de gaspijpleiding Nord Stream 2 op te lossen, belooft Duitsland 245 miljoen dollar (zowat 208 miljoen euro) aan financiële steun voor de Amerikaanse bondgenoot Oekraïne. Dat staat in de woensdag gepubliceerde overeenkomst.

Met zowat 70 miljoen dollar wil Berlijn bilaterale energieprojecten in Oekraïne bevorderen, vooral op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, klinkt het. Voorts willen de VS en Duitsland een fonds van minstens 1 miljard dollar (850 miljoen euro) oprichten om te investeren in de energietransitie en energiezekerheid in Oekraïne.

Duitsland zal in eerste instantie 175 miljoen dollar (iets minder dan 150 miljoen euro) storten. Tot slot zegt Duitsland onder meer nog toe om projecten in de Oekraïense energiesector ter waarde van 1,77 miljard dollar te steunen via de Europese begroting voor de periode 2021-2027.

Merkel belt Poetin

Met het Amerikaans-Duitse akkoord komt er een einde aan het jarenlange geschil tussen beide landen over Nord Stream 2. Met die pijpleiding kan gas via de Oostzee rechtstreeks van Rusland naar Duitsland worden gevoerd. De Amerikanen zijn een tegenstander van de pijpleiding omdat die de Europese afhankelijkheid van Russisch gas zou vergroten en Rusland in staat zou stellen om meer politieke druk uit te oefenen in de regio. Bovendien laat Nord Stream 2 bondgenoot Oekraïne, waardoor de gasdoorvoer via land loopt, links liggen.

Duits bondskanselier Merkel had eerder op woensdag al een telefonisch onderhoud met Russisch president Vladimir Poetin waarin ze het volgens een regeringswoordvoerster onder meer over Nord Stream 2 hadden, en waarin Merkel naar alle waarschijnlijkheid de deal met de VS toelichtte. Na afloop prees Poetin het 'consequente engagement van Duitse zijde' in het project. Volgens het Kremlin werd ook een mogelijke verlenging van het contract voor gasdoorvoer via Oekraïne, dat in 2024 afloopt, besproken.

Sancties

Rusland riskeert waarschijnlijk Europese sancties als het land straks gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland zou gebruiken om politieke druk uit te oefenen op Oekraïne. Dat is volgens de Amerikaanse overheid de conclusie van een akkoord tussen Duitsland en de Verenigde Staten over het al jaren omstreden gasproject.

'Mocht Rusland proberen om energie als wapen te gebruiken of verdere agressieve acties tegen Oekraïne ondernemen, dan zal Duitsland maatregelen nemen op nationaal niveau en aandringen op effectieve maatregelen op Europees niveau', heeft de Amerikaanse onderstaatssecretaris voor politieke zaken Victoria Nuland laten weten.

Ook zou Duitsland hebben toegezegd een verlenging te ondersteunen van bestaande afspraken tussen Rusland en Oekraïne over de doorvoer van gas.

Onenigheid

De Amerikaanse president Joe Biden en de Duitse bondskanselier Angela Merkel waren het onlangs nog openlijk oneens met elkaar over het bijna voltooide Nord Stream 2-project. Volgens de VS zou de gaspijpleiding de Europese afhankelijkheid van Russisch gas vergroten. Dat zou Rusland in staat stellen politieke druk uit te oefenen op kwetsbare Oost- en Midden-Europese landen, waaronder de Amerikaanse bondgenoot Oekraïne.

Merkel bleef op een persconferentie met Biden evenwel achter de pijpleiding staan, die zou moeten zorgen voor een directe en zekere energietoevoer voor de grootste economie van Europa. De bondskanselier voegde daar wel aan toe dat Oekraïne ook na de ingebruikname van Nord Stream 2 een 'doorvoerland voor energie moet blijven'.

Biden benadrukte dat het verschil van mening tussen de Duitse en Amerikaanse bondgenoten de onderlinge verhoudingen niet verstoorde. 'Goede vrienden moeten het met elkaar oneens kunnen zijn', aldus Biden.

Einde jaar klaar

De Russische regering zei vorige maand dat Nord Stream 2 tegen het einde van dit jaar eindelijk klaar zal zijn. Aan het project wordt al jaren gewerkt, zij het met onderbrekingen omdat de werkzaamheden door juridisch gesteggel eerder lange tijd stillagen. Washington dreigde eerder ook voortdurend met sancties voor ondernemingen die meewerkten aan de aanleg.

De pijpleiding is meer dan 1.200 kilometer lang en loopt via de Oostzee. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveringen van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld.

