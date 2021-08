Nu de militaire evacuatiemissie in Afghanistan op haar laatste benen loopt, zijn de afgelopen 24 uur nog 6.800 mensen uit Kaboel gevlogen. Dat meldt het Witte Huis.

Een woordvoerster van het Witte Huis liet weten dat de Amerikaanse luchtmacht tegen zaterdagochtend ongeveer vierduizend mensen in veiligheid had gebracht met 32 vluchten, terwijl geallieerde vliegtuigen ongeveer 2.800 mensen hadden geëvacueerd.

Dinsdag laatste dag

Sinds de start van de operatie half augustus hebben de VS en hun partners in totaal zo'n 112.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Het Amerikaanse leger wil zijn vijfduizend soldaten uiterlijk dinsdag terugtrekken van het vliegveld in de Afghaanse hoofdstad. Daarmee komt een einde aan de missie om westerse burgers en voormalige Afghaanse medewerkers van buitenlandse troepen en faciliteiten te evacueren.

Het aantal mensen dat per dag wordt uitgevlogen, is de laatste tijd aanzienlijk gedaald als gevolg van het begin van de terugtrekking van de VS en de opschorting van reddingsvluchten door bondgenoten. Zo werden van dinsdag tot en met woensdag binnen 24 uur nog zo'n 19.000 mensen geëvacueerd.

