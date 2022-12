VS eisen vanaf 5 januari coronatest voor wie reist vanuit China

Wie vanuit China per vliegtuig naar de Verenigde Staten reist, zal vanaf 5 januari een negatieve coronatest moeten voorleggen. Dat meldt de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC. Redenen zijn de explosie van het aantal coronabesmettingen in het land en het gebrek aan informatie vanuit Peking over de situatie.

Iedereen ouder dan 2 jaar zal een negatieve test moeten voorleggen die niet meer dan twee dagen voor het vertrek werd afgenomen, los van zijn of haar vaccinatiestatus. De maatregel geldt ook voor reizigers uit Hongkong en Macau. Dat China abrupt het zerocovidbeleid heeft laten varen en Chinezen vanaf 8 januari opnieuw vrij mogen rondreizen, leidt tot bezorgdheid wereldwijd.

Eerder kondigden Japan, India en Italië al aan verplichte COVID-tests op te leggen aan reizigers uit China. Ons land legt voorlopig geen beperkingen op voor reizigers uit China. De bevolking is goed beschermd door vaccinatie, al dan niet in combinatie met een eerdere coronabesmetting, meldde het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woensdag. Bovendien zijn er momenteel geen aanwijzingen voor een nieuwe variant.