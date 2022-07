VS-Congreslid ‘geshockeerd’ door Belgisch-Iraans protocol over overdracht veroordeelden

In de Verenigde Staten reageert een Congreslid van de Republikeinse Partij onthutst op het nieuws dat België met Iran een protocol overeengekomen is dat overdracht van gevangenen mogelijk maakt. ‘Ik ben geshockeerd erachter te moeten komen dat de Belgische regering een deal gesloten heeft met de wereldwijde leider van overheidsgesponsord terrorisme’, zegt de uit Texas afkomstige Randy Weber in een videoboodschap.

Dat het protocol bestaat, raakte vrijdag bekend. Het heeft niet enkel betrekking op Iran, maar ook op India en de Verenigde Arabische Emiraten. De regering diende in de Kamer een instemmingswet in die de komende week besproken wordt in de bevoegde commissie. Het Amerikaanse Congreslid Randy Weber vreest dat het akkoord met Teheran de overdracht en uiteindelijke vrijlating zal mogelijk maken van Assadollah Assadi, die vorig jaar in Antwerpen tot 20 jaar cel veroordeeld werd voor zijn rol in een verijdelde bomaanslag in Parijs die gericht was tegen de Iraanse oppositie.

België heeft plannen om ‘Iraanse terroristen terug naar Iran te sturen om nog meer terroristische daden te plannen’, zegt Weber. In België vraagt oppositiepartij N-VA zich af of Assadi geruild zou worden tegen de Iraans-Zweedse VUB-professor Ahmadreza Djalali. Als de Kamer de instemmingswet goedkeurt, ‘wordt België omgeturnd in een veilige haven voor het terrorisme van de moellahs’, zegt Weber. ‘Dat is niet alleen verkeerd, het is immoreel en het zal Europa en de Amerikanen onveilig maken en rijp voor nog meer terrorisme van het Iraanse regime’.

Hij roept het Belgische parlement daarom op de wet niet goed te keuren. ‘Je steekt een slang die je heeft proberen te doden ook niet terug in haar slangennest’, aldus Weber. Vrijdag manifesteerde een tiental opposanten van het Iraanse regime al tegen de instemmingswet. Dat gebeurde in de buurt van het federaal parlement. Ook die actievoerders vrezen dat door de wet Assadi op vrije voeten kan komen.