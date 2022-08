VS-Congres begint bespreking van milieupakket

Met een nipte meerderheid heeft de Amerikaanse Senaat zaterdagavond het licht op groen gezet voor de start van de bespreking van de hervormingsplannen van president Joe Biden rond klimaat, sociaal beleid en infrastructuur in het Congres.

Vicepresident Kamala Harris heeft, als voorzitter van de Senaat, de beslissende stem uitgebracht, tweet ze.

De stemming was een procedurele aangelegenheid, maar is symbolisch belangrijk, omdat ze aantoont dat allle vijftig Democraten in de Senaat de voorstellen nu steunen. Dat was tot voor een week geleden niet het geval. De Democraat Joe Manchin, afkomstig uit de staat West-Virginia waar nog heel wat steenkoolproducenten actief zijn, lag lang dwars, maar gezien de nipte meerderheid van de Democraten in de Senaat is zijn steun cruciaal. Fractieleider Chuck Schumer en Manchin gooiden het vorige op een akkoord om de tekst aan te passen met een aantal amendementen. De ‘Inflation Reduction Act of 2022’ is gericht op een verlaging van de prijzen en strategische investeringen op lange termijn, tweette Manchin daarover. De andere vaak dissidente Democratische senator, Kyrsten Sinema, sleepte vervolgens ook nog enkele toegevingen uit de brand.

Biden had zijn pakket eerder al bijgestuurd, waardoor het nog slechts een fractie van de voorstellen bevat die hij oorspronkelijk wilde doorvoeren. Volgens Schumer blijven de cruciale onderdelen van de wet wel intact. Het gaat onder meer om het verlagen van de kosten van medicatie op voorschrift en een resem klimaatmaatregelen voor in totaal 369 miljard dollar.

Als de Senaat het plan goedkeurt, wordt het voorgelegd aan het Huis van Afgevaardigden.